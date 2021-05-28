«Ювентус» звільнив головного тренера і запросив іншого

Місце Пірло, за повідомленнями ЗМІ, займе Аллегрі

Невдалим вийшов перший досвід роботи на тренерській ниві для видатного футболіста Андреа Пірло. Керівництво «Ювентуса» звільнило наставника, який посів з командою лише четверте місце в чемпіонаті Італії.

«Дякуємо, Андреа. Це перші слова, які ми всі повинні вимовити в кінці цього особливого досвіду спільного життя. Кілька місяців тому Андреа Пірло, ікона світового футболу, почав нову пригоду на лаві запасних «Ювентуса», перше для нього місце в якості тренера.

Для цього, перш за все, потрібно сміливість, а також усвідомлення власних можливостей, особливо в період, зазначений тисячами труднощів, коли пандемія змушує світ день за днем знаходити свої власні правила. Андреа теж зробив так: він почав (і ми впевнені в цьому: його кар'єра тренера буде блискучою) шлях трансформації.

За все це, за мужність, відданість справі, пристрасть, з якою він працював кожен день, за досягнуті успіхи, ми щиро дякуємо йому», – написано на офіційному сайті «Ювентуса».

У сезоні, що завершився, «Ювентус» вперше за 10 років не став чемпіоном Італії. При цьому команда виграла Кубок Італії і не без зусиль кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. За інформацією італійських ЗМІ, «Ювентус» очолить його колишній керманич Массіміліано Аллегрі.