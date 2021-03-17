Де дивитися матч «Баварія» – «Лаціо» в Лізі чемпіонів

17 березня визначаться останні учасники 1/4 фіналу турніру

У цій парі все цілком зрозуміло. Після перемоги чинного володаря головного призу Ліги чемпіонів у Римі (1:4), шанси на прохід у чвертьфінал турніру у «Лаціо» існують лише на папері. Навіть якщо не гратимуть на вчора травмовані Коста, Алаба, Коман, Куассі, Толіссо і Нойєр. Відіграти такий гандікап у найсильнішої команди світу, мабуть, нереально.

Зате голи напевно будуть, і не один. «Баварія» в трьох останніх зустрічах накидала «Кельну», дортмундській «Боруссії» й «Вердеру» одразу 12 м’ячів. У «Лаціо» з атакою не так усе добре, навіть за наявності найкращого європейського бомбардира минулого сезону Чіро Іммобіле і Сергія Мілінковича-Савича, якого хочуть бачити в своїх лавах чи не всі провідні європейські клуби. Але римляни спробують грюкнути дверима – смугу невдач час уже переривати, адже відставання від лідерів чемпіонату Італії збільшується і є ризик для команди Сімоне Індзагі не потрапити в Лігу чемпіонів наступного скликання.

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 22:00, можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 1» і медіасервісі MEGOGO.



