  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Челсі» - «Атлетіко»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жиру зробив лондонців фаворитом протистояння - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Челсі» - «Атлетіко»
    Жиру зробив лондонців фаворитом протистояння
    фото з відкритих джерел

    Іспанському клубу слід вигравати у вийїздному матчі

    «Атлетіко» поступово здає позиції. В Прімері команда Дієго Сімеоне практично втратила вагому перевагу над «Барселоною» і «Реалом». В Лізі чемпіонів поставила себе в скрутне становище, поступившись в 1/8 фіналу проти «Челсі» в грі на власному полі. Мінімальну перевагу «синім» тоді забезпечив Олів'є Жиру. Тож «матрасникам» для виходу в чвертьфінал потрібна перемога в гостях.

    «Челсі» бореться за потрапляння в топ-4 чемпіонаті Англії. Там вони облаштвалися після нічийної зустрічі з «Лідсом» (0:0). До цього «аристократи» відзначилися «сухими» перемогами над «Евертоном» (2:0) і «Ліверпулем» (1:0), а також розділили очки в домашній грі проти «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    «Атлетіко», в свою чергу, в останньому турі чемпіонату Іспанії так і не розкрив оборону «Хетафе» (0:0), а перед цим «індіанці» в непростому матчі зломили опір «Атлетика» (2:1).

    Пряму трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00, можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2» і медіасервісі MEGOGO.

    Читайте також:

    Теги: Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Атлетіко (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies