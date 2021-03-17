Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Челсі» - «Атлетіко»

Іспанському клубу слід вигравати у вийїздному матчі

«Атлетіко» поступово здає позиції. В Прімері команда Дієго Сімеоне практично втратила вагому перевагу над «Барселоною» і «Реалом». В Лізі чемпіонів поставила себе в скрутне становище, поступившись в 1/8 фіналу проти «Челсі» в грі на власному полі. Мінімальну перевагу «синім» тоді забезпечив Олів'є Жиру. Тож «матрасникам» для виходу в чвертьфінал потрібна перемога в гостях.

«Челсі» бореться за потрапляння в топ-4 чемпіонаті Англії. Там вони облаштвалися після нічийної зустрічі з «Лідсом» (0:0). До цього «аристократи» відзначилися «сухими» перемогами над «Евертоном» (2:0) і «Ліверпулем» (1:0), а також розділили очки в домашній грі проти «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Атлетіко», в свою чергу, в останньому турі чемпіонату Іспанії так і не розкрив оборону «Хетафе» (0:0), а перед цим «індіанці» в непростому матчі зломили опір «Атлетика» (2:1).

Пряму трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00, можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2» і медіасервісі MEGOGO.