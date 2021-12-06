Де дивитися останній матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Команда Роберто Де Дзербі попрощається з єврокубками до серпня наступного року

Донецький «Шахтар» 7 грудня проведе останній матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. В гості до Києва завітає молдовський «Шериф», який достроково посів третє місце в групі і в лютому 2022 року продовжить боротьбу в Лізі Європи.

«Гірники», нагадаємо, не залежно від останнього результату останню сходинку не залишать. Тож гра для команди Роберто Де Дзербі, як, втім, і для «Шерифа», турнірного значення не має. Суперники битимуться за престиж і, звісно, призові гроші. За перемогу команда отримає €2,8 млн, за нічию – по €930 тис.

Пікантності протистоянню додає той факт, що український тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб проведе перший матч на батьківщині в Лізі чемпіонів. «Шахтарю» ж треба реабілітуватися хоча б в останньому матчі, адже такі слабкі результати команда не показувала давно – лише один забитий гол і одне набране очко.

У прямій трансляції матч «Шахтар» – «Шериф» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

У паралельній грі в групі 7 грудня в Мадриді «Реал» та «Інтер» з’ясують, хто фінішує на першому місці. Наразі італійська команда відстає на два очки.