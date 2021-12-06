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    Де дивитися останній матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

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    &laquo;Шахтар&raquo; поступився в Тирасполі з рахунком 0:2 - Де дивитися останній матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

    «Шахтар» поступився в Тирасполі з рахунком 0:2

    фото з відкритих джерел

    Команда Роберто Де Дзербі попрощається з єврокубками до серпня наступного року

    Донецький «Шахтар» 7 грудня проведе останній матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. В гості до Києва завітає молдовський «Шериф», який достроково посів третє місце в групі і в лютому 2022 року продовжить боротьбу в Лізі Європи.

    «Гірники», нагадаємо, не залежно від останнього результату останню сходинку не залишать. Тож гра для команди Роберто Де Дзербі, як, втім, і для «Шерифа», турнірного значення не має. Суперники битимуться за престиж і, звісно, призові гроші. За перемогу команда отримає €2,8 млн, за нічию – по €930 тис.

    Пікантності протистоянню додає той факт, що український тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб проведе перший матч на батьківщині в Лізі чемпіонів. «Шахтарю» ж треба реабілітуватися хоча б в останньому матчі, адже такі слабкі результати команда не показувала давно – лише один забитий гол і одне набране очко.

    У прямій трансляції матч «Шахтар» – «Шериф» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

    У паралельній грі в групі 7 грудня в Мадриді «Реал» та «Інтер» з’ясують, хто фінішує на першому місці. Наразі італійська команда відстає на два очки.

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    Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб
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    Де дивитися останній матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів