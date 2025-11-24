Головна Країна Політика
Українська делегація повертається з переговорів у Женеві – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Представники Сполучених Штатів та України провели перемовини 23 листопада 2025 року
фото: Reuters

Українські посадовці доповідатимуть президенту про результати зустрічі з представниками США

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський провів телефонну розмову прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре – вони обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю. Президент розповів Стьоре про перші результати роботи радників у Женеві.

«Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів», – зазначив він.

Глава держави додав, що за підсумками доповідей Україна буде визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. «Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю. «Чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте цьому, доки не побачите, але, можливо, щось хороше все ж таки відбувається», – йдеться у дописі Трампа.

Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року в Женеві для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Теги: Швейцарія Володимир Зеленський переговори перемир'я

