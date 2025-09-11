Кравець прокоментував свій відхід з «Динамо»

Артем Кравець працював радником Суркіса з липня 2023 року до серпня 2025-го

Артем Кравець, колишній радник президента «Динамо» Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, прокоментував свій відхід з клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Instagram.

«Враховуючи скільки незрозумілої інформації було з приводу мого «звільнення», я хочу розставити крапки над «і». Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному клубу. Я знаю «Динамо» з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати», – йдеться у заяві.

Кравець наголосив, що з першого дня роботи шукав опції для навчання. Він пройшовши 10-місячну програму від ECA та зрозумів, що «нашому футболу не тільки є куди рухатись, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал».

«У нас дуже багато талановитих дітей, дуже-дуже багато, порівнюючи з європейськими країнами! Там дітей вишукують з-під землі, аби знайти всі таланти. Але так, як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі… Яскравий приклад: Ребров в «Динамо». Привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії «Динамо». Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко…», – додав колишній радник президента «Динамо».

Артем Кравець підкреслив, що може говорити про всі проблеми «Динамо» «годинами або навіть днями»: «Розказати все в пості Інстаграм – неможливо. Я б хотів на «чистоту» поговорити з тим, кому я довіряю і можу все розказати для футбольної аудиторії. Тому що моє «звільнення» навіть звучить смішно!».

«Моя рідна команда, за яку я вболіваю все своє життя, мої діти плачуть, коли вона програє, повинна змінитися! Те, що там відбувається зараз – це дорога в Маріанську западину! Мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю х***ю…», - йдеться у дописі.

Зауважимо, що Артем Кравець працював радником Суркіса з липня 2023 року до серпня 2025-го.

До слова, у 2020 році Артем Кравець опублікував пост в Instagram про розрив стосунків зі своєю дружиною Ганною. Сталося це у розпал карантину, коли футболісти змушені сидіти дома без роботи та звичних розваг й приділяти максимальний час родині.