Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу

Фінал чемпіонату світу з футболу пройде в Нью-Джерсі

ФІФА розпочинає реалізацію квитків на чемпіонат світу з футбол, який пройде наступного року в США, Канаді та Мексиці. Про це інформує «Главком» з посиланням на The Athletic.

Покупцями перших квитків стануть ті, хто був відібраний з-поміж претендентів у лотереї. ФІФА повідомила, що переможці лотереї вже були або незабаром будуть повідомлені електронною поштою. Повідомляється, що подано 4,5 мільйона заявок.

Уболівальники можуть придбати квитки на місця однієї із чотирьох категорій.

Найдорожче квитки на матчі групового етапу, за винятком ігор за участю збірної США, коштують на стадіонах в Інглвуді, Сан-Франциско та Нью-Джерсі.

Категорія 1: від 410 до 620 доларів;

Категорія 2: від 310 до 465 доларів;

Категорія 3: від 140 до 215 доларів;

Категорія 4: від 60 до 105 доларів.

Ціни на фінал чемпіонату світу, який пройде в Нью-Джерсі:

Категорія 1: 6730 доларів;

Категорія 2: 4210 доларів;

Категорія 3: 2790 доларів;

Категорія 4: 2030 доларів.

Вартість квитків на перший матч турніру в Мексиці варіюється від 745 доларів у категорії 3 до 1825 доларів у категорії 1.

При цьому ціни ще можуть змінюватись, тому що на турнірі застосують динамічне ціноутворення.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».