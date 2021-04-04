Українських футболістів прорвало після «засухи» в збірній країни

Дубль Жуніора Мораєса приніс перемогу «Шахтарю» над «Ворсклою»

Після березневих матчів збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2022 року, де наша команда здобула три нічиї у зустрічах з Францією, Фінляндією та Казахстаном, наших футболістів нарешті прорвало. Руслан Малиновський зробив два асисти за «Аталанту» в грі з «Удінезе», Едуард Соболь допоміг «Брюгге» перемогти в чемпіонаті Бельгії, і сьогодні дубль Жуніора Мораєса приніс перемогу «Шахтарю» у виїздному матчі з «Ворсклою».

В першому таймі Алан Патрік дав передачу Мораєсу на хід, той втік від Яворського і покотив м’яч точно в дальній кут. Після перерви «Шахтар» продовжував володіти ініціативою. І знову Алан Патрік пасом відрізав всю оборону полтавчан, а Мораєс ударом низом і від штанги оформив дубль. Цей гол став для нападника збірної України 100-м в українській вищій лізі.

В інших матчах «Минай» і «Колос» розписали нічию – 0:0, «Рух» поступився «Зорі» – 0:2, «Десна» перемогла «Олімпік» – 2:0, «Дніпро-1» розгромив «Львів» – 5:1, а «Маріуполь» здолав «Інгулець» - 4:3.

«Олександрія» з «Динамо» ще грають.

У «Динамо» 46 очок після 19 матчів, у «Шахтаря» – 42 (20 ігор), «Зорі» – 35 (19), «Десни» – 33 (20), «Ворскли» – 31, «Колоса» – 30…