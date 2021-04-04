Футбольний тренер звільнився з клубу через першоквітневий жарт

Румунський наставник вирішив образитися, адже врятувати команду вже майже неможливо

Румун Стефан Фогоросі прочитав про «відставку» на одному з сайтів, але на роботу не вийшов

Невдалий першоквітневий жарт став причиною звільнення тренера румунського футбольного клубу «Індустрія Гальда де Жос». Про це повідомив журналіст Емануель Роші.

У своєму Twitter Роші написав, що керівництво футбольного клубу вирішило пожартувати над тренером Стефаном Фогоросі. На одному з місцевих сайтів, на прохання футбольних босів команди, була опублікована новина про те, що тренер звільнений після трьох невдалих матчів команди.

Фогоросі, прочитавши цю «новину», зрозумів, що це жарт, але був ображений до такої міри, що більше не прийшов на тренування і вирішив звільнитися з клубу.

У чемпіонаті Румунії «Індустрія Гальда де Жос» займає останнє місце турнірної таблиці. Після 14 матчів на рахунку команди 4 очки.

«Індустрія Гальда де Жос» виступає в третьому дивізіоні чемпіонату Румунії.



