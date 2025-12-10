Став героєм гри. Українець Оличенко забив дебютний гол за «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА

У цьому сезоні на рахунку Оличенка вже 4 голи та 4 асисти за «Баварію» U19 у всіх турнірах

До структури «Баварії» Богдан приєднався ще у 2022 році, перейшовши з академії «Шахтаря»

Український вінгер «Баварії» U19 Богдан Оличенко забив свій перший гол за мюнхенський клуб у Юнацькій лізі УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

У матчі групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти португальського «Спортінга» Оличенко четвертий раз поспіль вийшов у старті «Баварії». Команди зіграли в результативну нічию 3:3.

Богдан став одним із головних героїв поєдинку: спершу саме він заробив пенальті, з якого німці відкрили рахунок, а на початку другого тайму забив і сам – вдало зігравши на добиванні.

У цьому сезоні на рахунку Оличенка вже 4 голи та 4 асисти за «Баварію» U19 у всіх турнірах.

До структури «Баварії» Богдан приєднався ще у 2022 році, перейшовши з академії «Шахтаря».

На міжнародному рівні він виступав за збірну України U17: допоміг команді кваліфікуватися на Євро-2024 і виходив у стартовому складі в двох матчах групового етапу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3