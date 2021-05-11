«Манчестер Сіті» разом з Зінченком став чемпіоном Англії

Команда Хосепа Гвардіоли стала недосяжною для конкурентів з «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» програв «Лестеру» в матчі 36-го туру чемпіонату Англії 1:2, подарувавши перше місце конкурентам з «Манчестер Сіті».

Таким чином, у манкуніанців в активі залишилося 70 очок за 2 тури до кінця чемпіонату. І навіть гра в запасі не дозволить їм наздогнати «Манчестер Сіті», який в 35 матчах набрав 80 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці.

«Містяни» достроково стали чемпіонами Англії. «Манчестер Сіті» перемагає в чемпіонаті країни всьоме раз в історії.

Капітан збірної України Олександр Зінченко в складі команди Хосепа Гвардіоли втретє виграв Прем'єр-лігу.

Загалом українець здобув з командою дев’ять трофеїв. В його колекції чотири Кубка ліги, один Кубок Англії, два Суперкубка Англії і три перемоги в чемпіонаті. У нього є змога виграти десятий: 29 травня «Манчестер Сіті зустрінеться в фіналі Ліги чемпіонів з «Челсі».

Рекордсменом за трофеями в його віці є 24-річний півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман, у якого в колекції 21 трофей.