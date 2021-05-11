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    «Манчестер Сіті» разом з Зінченком став чемпіоном Англії

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    Олександр Зінченко виграв дев'ятий трофей в Англії - «Манчестер Сіті» разом з Зінченком став чемпіоном Англії
    Олександр Зінченко виграв дев'ятий трофей в Англії
    Фото з відкритих джерел

    Команда Хосепа Гвардіоли стала недосяжною для конкурентів з «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» програв «Лестеру» в матчі 36-го туру чемпіонату Англії 1:2, подарувавши перше місце конкурентам з «Манчестер Сіті».

    Таким чином, у манкуніанців в активі залишилося 70 очок за 2 тури до кінця чемпіонату. І навіть гра в запасі не дозволить їм наздогнати «Манчестер Сіті», який в 35 матчах набрав 80 очок і посідає перше місце в турнірній таблиці.

    «Містяни» достроково стали чемпіонами Англії. «Манчестер Сіті» перемагає в чемпіонаті країни всьоме раз в історії.

    Капітан збірної України Олександр Зінченко в складі команди Хосепа Гвардіоли втретє виграв Прем'єр-лігу.

    Загалом українець здобув з командою дев’ять трофеїв. В його колекції чотири Кубка ліги, один Кубок Англії, два Суперкубка Англії і три перемоги в чемпіонаті. У нього є змога виграти десятий: 29 травня «Манчестер Сіті зустрінеться в фіналі Ліги чемпіонів з «Челсі».

    Рекордсменом за трофеями в його віці є 24-річний півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман, у якого в колекції 21 трофей.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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