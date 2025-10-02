Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій
«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій
фото: Reuters

У наступному турі Ліги конференцій «Динамо» зіграє з турецьким «Самсунспором» 23 жовтня

«Динамо» зазнало поразки у першому турі основного раунду Ліги конференцій, поступившись 0:2 англійському «Крістал Пелас», передає «Главком».

На 18-й хвилині «Крістал Пелас» міг відкривати рахунок, коли лівий захисник Борна Соса виконував простріл в штрафний майданчик киян, але голкіпер Руслан Нещерет перехопив м'яч. Проте перший гол у матчі був забитий на 31-й хвилині захисником «Пелас» Даніелем Муньйосом, коли «Динамо» перебувало в меншості – Тарас Михавко отримав травму і був змушений залишити поле до заміни.

Наприкінці першого тайму Борна Соса міг подвоїти перевагу своєї команди, але його удар виявився не таким небезпечним. Також кияни мали шанс: Микола Шапаренко завдав удару, але м'яч не потрапив у площину воріт.

На 56-й хвилині нападник «Пелас» Едді Нкетіа забив гол, але його скасували через офсайд. Проте на 58-й хвилині Нкетіа все ж забив і подвоїв перевагу англійської команди.

Незважаючи на те, що «Крістал Пелас» догравав матч у меншості після двох жовтих карток для Соси, «Динамо» не змогло використати чисельну перевагу і поразка завершилася з рахунком 0:2.

У наступному турі Ліги конференцій «Динамо» зіграє з турецьким «Самсунспором» 23 жовтня о 22:00.

Поєдинок «Динамо» – «Крістал Пелас» пройшов у польському Любліні на «Арені Люблін»

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До основного списку Реброва ввійшли 25 гравців, до резервного – шестеро
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
Вчора, 19:10
Гру «Динамо» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
Вчора, 13:16
Для виходу до Ліги А другого раунду потрібно посісти перше або друге місце у квартеті
Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії
1 жовтня, 19:26
Вікенд став результативним для українських легіонерів
Голи Забарного й Довбика. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України з футболу
30 вересня, 19:20
Мадридці прибули до Казахстану для участі у матчі Ліги чемпіонів із «Кайратом»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
29 вересня, 11:48
ФІФА може заборонити добивати м'яч після виконання пенальті
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
29 вересня, 11:33
Офіційним транслятором матчів турніру в Україні буде Суспільне Спорт
Юнацький чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі збірної України
26 вересня, 19:25
Серед представників УЄФА українська команда 14-та
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
18 вересня, 12:17
Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань (зліва другий) та віцепрезидент футбольного клубу Олександр Хацкевич (зліва третій) з футболістами
Екстренер київського «Динамо» став віцепрезидентом «Полісся»
8 вересня, 16:13

Новини

«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій
«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій
НОК України визначив найкращого спортсмена та тренера вересня
НОК України визначив найкращого спортсмена та тренера вересня
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua