«Динамо» програло «Крістал Пелас» у першому турі Ліги конференцій

«Динамо» зазнало поразки у першому турі основного раунду Ліги конференцій, поступившись 0:2 англійському «Крістал Пелас», передає «Главком».

На 18-й хвилині «Крістал Пелас» міг відкривати рахунок, коли лівий захисник Борна Соса виконував простріл в штрафний майданчик киян, але голкіпер Руслан Нещерет перехопив м'яч. Проте перший гол у матчі був забитий на 31-й хвилині захисником «Пелас» Даніелем Муньйосом, коли «Динамо» перебувало в меншості – Тарас Михавко отримав травму і був змушений залишити поле до заміни.

Наприкінці першого тайму Борна Соса міг подвоїти перевагу своєї команди, але його удар виявився не таким небезпечним. Також кияни мали шанс: Микола Шапаренко завдав удару, але м'яч не потрапив у площину воріт.

На 56-й хвилині нападник «Пелас» Едді Нкетіа забив гол, але його скасували через офсайд. Проте на 58-й хвилині Нкетіа все ж забив і подвоїв перевагу англійської команди.

Незважаючи на те, що «Крістал Пелас» догравав матч у меншості після двох жовтих карток для Соси, «Динамо» не змогло використати чисельну перевагу і поразка завершилася з рахунком 0:2.

У наступному турі Ліги конференцій «Динамо» зіграє з турецьким «Самсунспором» 23 жовтня о 22:00.

Поєдинок «Динамо» – «Крістал Пелас» пройшов у польському Любліні на «Арені Люблін»