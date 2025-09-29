Нові правила можуть набути чинності з сезону-2026/2027

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може внести зміни до правил виконання пенальті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Наразі в організації обговорюється введення заборони на добивання, якщо воротар відбив м'яч. У таких випадках планується призначати удар від воріт. При цьому у ФІФА поки не знають, як трактувати попадання м'яча в каркас воріт після виконання пенальті.

Нові правила можуть набути чинності з сезону-2026/2027. Таким чином, чемпіонат світу 2026 року стане останнім великим турніром, в якому пенальті виконуватимуться за старими правилами.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».