«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубку України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубку України
Гра «Динамо» – «Шахтар» в прямому ефірі буде транслюватися на телеканалах УПЛ ТБ та 2+2

Поєдинок «Динамо» – «Шахтар» відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києв

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» у середу, 29 жовтня, зіграють між собою в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Динамо» – «Шахтар» відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського в Києві. Початок зустрічі – о 18:00

Гра «Динамо» – «Шахтар» в прямому ефірі буде транслюватися на телеканалах УПЛ ТБ та 2+2

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

