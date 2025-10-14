Головна Спорт Новини
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Владислав Велетень є гравцем житомирського «Полісся»

Велетень вийшов на заміну у грі з Ісландією

У жовтні у грі проти Ісландії (5:3) у Рейк'явіку в межах відбору ЧС-2026 у складі збірної України дебютував півзахисник житомирського «Полісся» Владислав Велетень, який на 87-й хвилині замінив свого одноклубника Олексія Гуцуляка. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Станом на зараз у складі збірної України під керівництвом Сергія Реброва дебютувало вже 17 футболістів.

Дебютанти збірної України за часів Сергія Реброва

  • 2023 рік – Владислав Ванат, Єгор Назарина.
  • 2024 рік – Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.
  • 2025 рік – Єгор Ярмолюк, Микола Михайленко, Олександр Мартинюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько, Владислав Велетень.

Як повідомляв «Главком», Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

