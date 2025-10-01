Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
Підприємець Улугбек Шаріпов подарував юному гравцеві автомобіль
Воротар «Кайрата» Шерхан Калмурза отримав автомобіль у подарунок після матчу з «Реалом». Про це інформує «Главком».
«Кайрат» вдома розгромно поступився мадридцям у 2-му турі загального етапу Ліги чемпіонів – 0:5. У воротах господарів зіграв 18-річний голкіпер Калмурза.
Підприємець Улугбек Шаріпов подарував гравцеві автомобіль китайської марки Exeed.
«Невеликий подарунок. Ти великий молодець, подарував нам багато емоцій. Головне – не зупиняйся», – сказав Шаріпов.
Калмурза виклав відео цього моменту в Instagram та написав: «Людина з великої літери, поважаю. Дякую велике ще раз».
