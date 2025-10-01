Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто

Підприємець Улугбек Шаріпов подарував юному гравцеві автомобіль

Воротар «Кайрата» Шерхан Калмурза отримав автомобіль у подарунок після матчу з «Реалом». Про це інформує «Главком».

«Кайрат» вдома розгромно поступився мадридцям у 2-му турі загального етапу Ліги чемпіонів – 0:5. У воротах господарів зіграв 18-річний голкіпер Калмурза.

Підприємець Улугбек Шаріпов подарував гравцеві автомобіль китайської марки Exeed.

«Невеликий подарунок. Ти великий молодець, подарував нам багато емоцій. Головне – не зупиняйся», – сказав Шаріпов.

Калмурза виклав відео цього моменту в Instagram та написав: «Людина з великої літери, поважаю. Дякую велике ще раз».

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».