Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
У прямому ефірі гру Україна – Іспанія можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт»

Поєдинок Україна – Іспанія розпочнеться о 22:30 за київським часом

Сьогодні, 7 жовтня, юнацька збірна України U-20 проведе на мундіалі в Чилі матч 1/8 фіналу – проти Іспанії. Про це інформує «Главком».

Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. 

У прямому ефірі гру Україна – Іспанія можна буде переглянути на каналі «Суспільне Спорт» і регіональних каналах «Суспільного». Також поєдинок транслюватиме офіційний сайт ФІФА.

Переможець поєдинку Україна – Іспанія зіграє в 1/4 фіналу проти збірної, яка виявиться сильнішою у матчі Колумбія – ПАР.

Як повідомлялося, юнацька збірна України U-20 провела на мундіалі в Чилі третій матч групового етапу – проти Парагваю.

У першому таймі команди діяли обережно, приділяючи велику увагу захисту. Більшість небезпечних моментів виникала після стандартів. Зокрема, на останній хвилині тайму після подачі з кутового спочатку пробивав головою Гусєв, а згодом захисники Парагваю двічі блокували спроби Кисіля з меж воротарського.

У перерві тренерський штаб збірної України зробив одну заміну, і вже на 30-й секунді після відновлення гри свіжий Деркач відзначився забитим м'ячем. На 69-й хвилині парагвайці провели стрімку контратаку та відновили паритет у рахунку. Розв’язка настала на 80-й хвилині: Деркач на лівому фланзі обіграв двох суперників і віддав пас на Пономаренка. Матвій взяв гру на себе і, не входячи у штрафний, завдав удару низом у кут воріт – 2:1.

Завдяки цій перемозі збірна України набрала сім очок і вийшла до плей-оф з першого місця у групі. 

ЧС-2025 (U-20). Група В

Україна – Парагвай – 2:1 (0:0)

Голи: Деркач (46), Пономаренко (80) – Міньо (69).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для 22-річного Очеретька це другий виклик до збірної України
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
Вчора, 14:16
Цього сезону 20-річний гравець двічі потрапляв до заявки «Шахтаря», але на поле не виходив
Гравець «Шахтаря» викликаний у збірну Болівії на товариський матч з Росією у Москві
3 жовтня, 19:35
«Брентфорд» оголосив список номінантів на звання найкращого гравця команди у вересні
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати
1 жовтня, 14:50
Sky News зазначає, що серед лідерів європейського футболу є думка, що введення санкцій проти Ізраїлю буде неправильним кроком
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
30 вересня, 19:03
США розгромили Нову Каледонія
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
30 вересня, 10:16
Мадридці прибули до Казахстану для участі у матчі Ліги чемпіонів із «Кайратом»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
29 вересня, 11:48
Аматорський «Агротех» сенсаційно вибив із турніру лідера першої ліги – «Чорноморець»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу
25 вересня, 08:58
Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
20 вересня, 12:16
Чи повернуться команди країни-агресора на міжнародну арену?
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
17 вересня, 11:20

Новини

Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
Україна – Іспанія: де дивитися гру 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Жіноча збірна України з пляжного футболу зберегла місце в топ-3 світового рейтингу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
Збірна Азербайджану з футболу назвала склад на гру з Україною
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua