Мессі підкорилося унікальне досягнення в американській МЛС

Форвард «Інтер Майамі» зробив дубль і віддав результативну передачу у грі з «Атланта Юнайтед»

Аргентинський форвард Ліонель Мессі першим в історії американської МЛС забив не менше двох голів у дев'яти матчах сезону. Про це інформує «Главком».

Форвард «Інтер Майамі» зробив дубль і віддав результативну передачу у грі з «Атланта Юнайтед». Клуб аргентинця здобув розгромну перемогу – 4:0.

У поточному регулярному чемпіонаті на рахунку 38-річного Мессі вже 9 дублів. Це є рекордом МЛС.

У 27 матчах сезону Мессі забив 26 голів і лідирує в гонці бомбардиров МЛС, випереджаючи Дені Буанга з «Лос-Анджелеса» на 2 голи. Також на рахунок Мессі 15 результативних передач.

Аргентинець грає за «Інтер Майамі» з літа 2023 року . Його контракт із клубом розрахований до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».