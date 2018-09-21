«Динамо» виграло тільки один з дев'яти матчів в єврокубках в 2018 році
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Розсилка
Єдина перемога була здобула у матчі проти Славії 2:0. Фото: ФК Динамо
Серія без перемог триває три матчі
«Динамо» провело дев'ять матчів в єврокубках в 2018 році.
З них п'ять в Лізі Європи і чотири - в Лізі чемпіонів.
Перемога була зафіксована тільки в одному з них, коли «Динамо» вдома обіграло «Славію» (2:0).
В інших зустрічах кияни двічі програли і ще в шести матчах зіграли внічию.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
15 лютого АЕК - «Динамо» - 1:1
22 лютого «Динамо» - АЕК - 0:0
Ліга Європи, 1/8 фіналу
8 березня «Лаціо» - «Динамо» - 2:2
15 березня «Динамо» - «Лаціо» - 0:2
Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд
7 серпня «Славія» - «Динамо» - 1:1
14 серпня «Динамо» - «Славія» - 2:0
Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації
22 серпня «Аякс» - «Динамо» - 3:1
28 серпня «Динамо» - «Аякс» - 0:0
Ліга Європи, 1-й тур групового етапу
20 вересня «Динамо» - «Астана» - 2:2
Наступну зустріч у єврокубках «Динамо» проведе 4 жовтня проти «Яблонця».
Серія без перемог триває три матчі.