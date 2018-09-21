«Динамо» виграло тільки один з дев'яти матчів в єврокубках в 2018 році



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Єдина перемога була здобула у матчі проти Славії 2:0. Фото: ФК Динамо

Серія без перемог триває три матчі

«Динамо» провело дев'ять матчів в єврокубках в 2018 році.

З них п'ять в Лізі Європи і чотири - в Лізі чемпіонів.

Перемога була зафіксована тільки в одному з них, коли «Динамо» вдома обіграло «Славію» (2:0).

В інших зустрічах кияни двічі програли і ще в шести матчах зіграли внічию.

Ліга Європи, 1/16 фіналу

15 лютого АЕК - «Динамо» - 1:1

22 лютого «Динамо» - АЕК - 0:0

Ліга Європи, 1/8 фіналу

8 березня «Лаціо» - «Динамо» - 2:2

15 березня «Динамо» - «Лаціо» - 0:2

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

7 серпня «Славія» - «Динамо» - 1:1

14 серпня «Динамо» - «Славія» - 2:0

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації

22 серпня «Аякс» - «Динамо» - 3:1

28 серпня «Динамо» - «Аякс» - 0:0

Ліга Європи, 1-й тур групового етапу

20 вересня «Динамо» - «Астана» - 2:2

Наступну зустріч у єврокубках «Динамо» проведе 4 жовтня проти «Яблонця».

Серія без перемог триває три матчі.