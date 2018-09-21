  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» виграло тільки один з дев'яти матчів в єврокубках в 2018 році

    • Розсилка
    Єдина перемога була здобула у матчі проти Славії 2:0. Фото: ФК Динамо - «Динамо» виграло тільки один з дев'яти матчів в єврокубках в 2018 році
    Єдина перемога була здобула у матчі проти Славії 2:0. Фото: ФК Динамо

    Серія без перемог триває три матчі

    «Динамо» провело дев'ять матчів в єврокубках в 2018 році.

    З них п'ять в Лізі Європи і чотири - в Лізі чемпіонів.

    Перемога була зафіксована тільки в одному з них, коли «Динамо» вдома обіграло «Славію» (2:0).

    В інших зустрічах кияни двічі програли і ще в шести матчах зіграли внічию.

    Ліга Європи, 1/16 фіналу

    15 лютого АЕК - «Динамо» - 1:1

    22 лютого «Динамо» - АЕК - 0:0

    Ліга Європи, 1/8 фіналу

    8 березня «Лаціо» - «Динамо» - 2:2

    15 березня «Динамо» - «Лаціо» - 0:2

    Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

    7 серпня «Славія» - «Динамо» - 1:1

    14 серпня «Динамо» - «Славія» - 2:0

    Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації

    22 серпня «Аякс» - «Динамо» - 3:1

    28 серпня «Динамо» - «Аякс» - 0:0

    Ліга Європи, 1-й тур групового етапу

    20 вересня «Динамо» - «Астана» - 2:2

    Наступну зустріч у єврокубках «Динамо» проведе 4 жовтня проти «Яблонця».

    Серія без перемог триває три матчі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ