«Інтер» встановив клубний антирекорд у Лізі чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Інтер» має три поразки в трьох своїх минулих матчах Ліги чемпіонів
Джерело: офіційний сайт «Інтера»

У домашньому матчі проти «Арсеналу» «Інтер» спіткала чергова єврокубкова невдача

Міланський «Інтер» уперше в своїй історії зазнав трьох поспіль поразок протягом однієї кампанії Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta.

Вчора, 20 січня 2026 року, «Інтер» удома поступився «Арсеналу» (1:3), який за рахунок здобутих у Мілані трьох очок став першим учасником 1/8 фіналу плейоф. Для підопічних Крістіана Ківу ця поразка в Лізі чемпіонів була третьою поспіль. Раніше «нерадзуррі» так само безуспішно провели домашній матч проти «Ліверпуля» (0:1) і виїзний поєдинок з «Атлетіко Мадрид» (1:2). За даними OptaPaolo, подібне з міланським грандом сталося вперше.

У турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 «Інтер» іде дев'ятим, маючи 12 очок. Незважаючи на вчорашню невдачу, команда Ківу вже гарантувала собі участь у плейоф єврокубка. Наступної середи, 28 січня 2026 року, клуб із Мілана гостюватиме в дортмундської «Боруссії», нині перебуваючої на 12-й сходинці з 11-ма заліковими балами.

У той же час у чемпіонаті Італії «нерадзуррі» лідирують на тлі серії з дев'яти матчів без поразок. Другий у турнірній таблиці «Мілан» «Інтеру» поступається трьома очками. У п'ятницю, 23 січня 2026 року, колектив Ківу прийматиме «Пізу».

Раніше ми повідомляли, що два клуби достроково втратили шанси на вихід до наступного раунду Ліги чемпіонів, а також підготували анонс наступних найцікавіших протистоянь турніру, що відбудуться сьогодні, 21 січня 2026 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Інтер (Мілан)

Читайте нас

