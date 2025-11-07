Головна Спорт Новини
«Динамо» з розгромом здобуло першу перемогу в Лізі конференцій

Ілля Мандебура
«Динамо» з розгромом здобуло першу перемогу в Лізі конференцій
Для київського клубу цей поєдинок став найрезультативнішим у єврокубках з початку минулого сезону
фото: офіційний сайт «Динамо»

Кияни зібралися після низки невдач у єврокубках

О 22:00 розпочалося ще одне важливе протистояння для українських вболівальників – «Динамо» намагалося відкрити лік очкам на етапі ліги в Лізі конференцій у матчі проти «Зриньські». Про це повідомляє «Главком»

Боснійський клуб перебував у прохідній зоні до 1/16 фіналу до початку цього поєдинку, а українська команда навпаки знаходилася у трійці найгірших. Попри таку різницю у турнірному становищі «Динамо» було безапеляційним фаворитом цього матчу. 

Як і у матчі «Шахтаря», першою можливістю продемонструвати перевагу в українців став розіграш кутового. Віталій Буяльський виконав високий навіс близько до лінії воріт, звідки Денис Попов головою переграв голкіпера «Зриньські» та відкрив рахунок у матчі. Проте справжня гольова спека почалася вже під час наступних сорока п'яти хвилин. 

Динамівці забили вдруге за дванадцять хвилин від початку другого тайму: після виконання штрафного та низки вдалих передач Едуардо Герреро блискавично зреагував на переведення м'яча до штрафного майданчика від Олександра Піхальонка та розібрався з захистом. І вже за три хвилини у ворота боснійців було завдано ще одного удару від Владислава Кабаєва, який завдяки дриблінгу та індивідуальній майстерності поклав потужний удар в лівий бік від воротаря. 

Новина доповнюється...........

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Третій тур

«Динамо» – «Зриньські» 6:0 (1:0)

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

