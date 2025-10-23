Головна Спорт Новини
«Самсунспор» – «Динамо»: де дивитися матч Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гру «Самсунспор» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Самсунспор» – «Динамо» пройде пройде на Самсунському стадіоні імені 19-го травня

Сьогодні, 23 жовтня, київське «Динамо» продожвить виступи в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти турецького клубу «Самсунспор». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Самсунспор» – «Динамо» пройде пройде на Самсунському стадіоні імені 19-го травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Самсунспор» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

  • «Легія» (вдома)
  • «Шемрок» (в гостях)
  • «Рієка» (вдома)
  • «Абердін» (в гостях)
  • «Брєйдаблік» (вдома)
  • «Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

