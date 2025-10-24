Усі результати другого туру Ліги конференцій

Гібралтарський клуб став першим в історії своєї країни, який виграв матч в основному раунді єврокубка

Українські клуби не змогли потішити вболівальників заробленими очками

Завершилися усі поєдинки другого раунду попереднього етапу Ліги конференцій. Найбільшою сенсацією туру стала поразка «Кристал Пелес» від «АЕК Ларнаки», особливо з урахуванням доволі непоганої форми англійців у внутрішньому чемпіонаті. Не менш вражаючою стала перемога гібралтарського клубу «Лінкольн Ред Імпс» над польським «Лехом», де головними дійовими особами, що характерно для історичного контексту цієї території, були іспанські футболісти Кіке Гомес та Оліва Крістіан Рутенс. Вони підняли свій клуб до прохідної зони (далі продовжать боротьбу 24 команди).

Щодо позицій українських колективів, то «Шахтар» йде сімнадцятим після двох ігор і попри прикру поразку вже в наступному турі може поборотися за потрапляння до вісімки, що дає змогу вийти одразу до 1/8 фіналу. «Динамо» наразі йде тридцять четвертим і має одну з найгірших різниць серед усіх команд (0:5), тому навіть у випадку перемог кияни можуть постраждати в турнірному плані через невдалий старт єврокубків.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Другий тур

«Шахтар Донецьк» – «Легія» 1:2 (0:1)

Голи: Мейрелліш, 61 – Августиняк, 16, 90+4

«Самсунпор» – «Динамо Київ» 3:0 (2:0)

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 33, Хольсе, 62

«АЗ Алкмар» – «Слован Братислава» 1:0 (1:0)

Голи: Мейнанс, 44

«Брейдаблік» – «КуПС» 0:0 (0:0)

«Геккен» – «Райо Вальєкано» 2:2 (1:1)

Голи: Ліндберг, 41, Брусберг, 55 – Гарсія, 15, Раціу, 90+13

«Дріта» – «Омонія» 1:1 (1:1)

Голи: Манаж, 12 – Масурас, 45+1

«Рапід» – «Фіорентина» 0:3 (0:1)

Голи: Ндур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 88

«Страсбур» – «Ягеллонія» 1:1 (0:0)

Голи: Панічеллі, 79 – Посо, 53

«Шкендія» – «Шелбурн» 1:0 (0:0)

Голи: Барретт (автогол), 90+1

«АЕК» – «Абердін» 6:0 (3:0)

Голи: Койта, 11,18, Еліассон, 27, Марін, 55, Йович, 81, Кутеша, 87

«Кристал Пелес» – «АЕК Ларнака» 0:1 (0:0)

Голи: Баїч, 51

«Лінкольн Ред Імпс» – «Лех» 2:1 (1:0)

Голи: Гомес, 33, Рутхенс, 88 – Ісхак, 77

«Майнц» – «Зріньські» 1:0 (1:0)

Голи: Вайпер, 24

«Сигма» – «Ракув» 1:1 (0:0)

Голи: Крал, 83 – Сварнас, 90

«Універсітатя» – «Ноах» 1:1 (1:0)

Голи: Етім, 38 – Мулахусейнович, 73

«Хамрун Спартанс» – «Лозанна» 0:1 (0:1)

Голи: Діакіте, 38

«Шемрок Роверс» – «Целе» 0:2 (0:2)

Голи: Квесич, 33, Ковачевич, 40

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».