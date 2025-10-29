«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України

«Класичне» дербі стало головною окрасою 1/8 фіналу

«Динамо» здолало «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» мав перевагу зі старту поєдинку та відкрив рахунок на початку другого тайму. Да Сілва пробив здалеку з правого флангу та влучив у голову Мейреллішу – м'яч залетів у ворота.

На 72-й хвилині ветеран «Динамо» Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. Після розіграшу кутового на 79 хвилині вирішальний та переможний гол для киян забив Герреро.

«Динамо» – «Шахтар» 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро Локано, 79 – Лука Мейрелліш, 48

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».