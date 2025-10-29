Головна Спорт Новини
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Динамо» та «Шахтар» визначили чвертьфіналіста Кубку України
Андрій Ярмоленко забив гол донецькому клубу

«Класичне» дербі стало головною окрасою 1/8 фіналу 

«Динамо» здолало «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» мав перевагу зі старту поєдинку та відкрив рахунок на початку другого тайму. Да Сілва пробив здалеку з правого флангу та влучив у голову Мейреллішу – м'яч залетів у ворота.

На 72-й хвилині ветеран «Динамо» Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. Після розіграшу кутового на 79 хвилині вирішальний та переможний гол для киян забив Герреро.

«Динамо» – «Шахтар» 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро Локано, 79 – Лука Мейрелліш, 48

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Новини

