«Шахтар» – «Легія»: де дивитися гру Ліги конференцій

Сьогодні, 23 жовтня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти польської «Легії». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Шахтар» – «Легія» пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща). Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Легія» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.