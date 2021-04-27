Італійські клуби виженуть з чемпіонату Італії через участь у футбольній Суперлізі

В Серії А готують документ, який унеможливить участь у турнірах не під головуванням УЄФА

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна розповів про зміни в правилах організації.

«Клуби, які планують брати участь в турнірах не під егідою ФІФА чи УЄФА, втрачають членство і повинні залишити наш чемпіонат. У нас немає новин про те, хто покинув Європейську Суперлігу, а хто ні, але є правило, яке тепер має бути включено в національну реформу. Якщо в кінці червня хтось візьме участь в приватних змаганнях, він буде змушений покинути італійський чемпіонат», – наводить слова Гравина Sky Sport Italia.

Раніше участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті »,« Манчестер Юнайтед », мадридський« Реал »і« Тоттенгем Хотспур ». Однак після ряду закликів від футбольних федерацій і асоціацій, а також після погроз санкціями від УЄФА і ФІФА клуби один за одним почали відмовлятися від участі в турнірі.