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    Колишній футболіст «Металіста» та молодіжної збірної України помер у 27 років

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    Денис Барвінко рано пішов з життя - Колишній футболіст «Металіста» та молодіжної збірної України помер у 27 років
    Денис Барвінко рано пішов з життя
    Фото з відкритих джерел

    Денис Барвінко кілька днів провів у комі

    Колишній захисник харківського «Металіста» та молодіжної збірної України Денис Барвінко пішов з життя у віці 27 років.

    Сталося це сьогодні, 10 вересня 2021 року. Про причини смерті вихованця запорізького «Металурга» та «Металіста» не повідомляється. Відомо, що колишній футболіст кілька днів провів у комі.

    Барвінко – один з небагатьох молодих футболістів «Металіста», який отримав шанс від тренера Мирона Маркевича проявити себе в основній команді. На його рахунку 7 матчів та 1 результативна передача за харківський клуб у рамках Української Прем’єр-ліги.

    Крім цього, Денис Барвінко провів один поєдинок у Лізі Європи та три гри в Кубку України. Також він викликався в молодіжні збірні України різних вікових груп, повідомляє football.ua.

    Попри те, що через постійні травми Барвінко завершив кар'єру в дуже ранньому віці, з футболом він не розлучився. Останнім часом Денис очолював футбольний клуб «Енергія» з чемпіонату Дніпропетровської області.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Колишній футболіст «Металіста» та молодіжної збірної України помер у 27 років