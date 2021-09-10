Колишній футболіст «Металіста» та молодіжної збірної України помер у 27 років

Денис Барвінко рано пішов з життя

Денис Барвінко кілька днів провів у комі

Колишній захисник харківського «Металіста» та молодіжної збірної України Денис Барвінко пішов з життя у віці 27 років.

Сталося це сьогодні, 10 вересня 2021 року. Про причини смерті вихованця запорізького «Металурга» та «Металіста» не повідомляється. Відомо, що колишній футболіст кілька днів провів у комі.

Барвінко – один з небагатьох молодих футболістів «Металіста», який отримав шанс від тренера Мирона Маркевича проявити себе в основній команді. На його рахунку 7 матчів та 1 результативна передача за харківський клуб у рамках Української Прем’єр-ліги.

Крім цього, Денис Барвінко провів один поєдинок у Лізі Європи та три гри в Кубку України. Також він викликався в молодіжні збірні України різних вікових груп, повідомляє football.ua.

Попри те, що через постійні травми Барвінко завершив кар'єру в дуже ранньому віці, з футболом він не розлучився. Останнім часом Денис очолював футбольний клуб «Енергія» з чемпіонату Дніпропетровської області.