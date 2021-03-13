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    «Дніпро-1» вдесятьох обіграв «Ворсклу» і залишив небезпечну зону

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    Дуглас залишив команду в меншості - «Дніпро-1» вдесятьох обіграв «Ворсклу» і залишив небезпечну зону
    Дуглас залишив команду в меншості
    фото ФК Ворскла

    У весняній частині змагань дніпряни не знають гіркоти поразок

    Потужно стартував «Днепро-1» після відновлення чемпіонату України. Команда Ігора Йовичевича набрала 11 очок в 5 матчах і не тільки залишила останню сходинку турнірної таблиці, а й встигла закріпитися в її середині. Останньою жертвою дніпрян став збудник спокою у першому колі «Ворскла». Полтавці претендують на місце в єврокубковій зоні, тож будь-яка втрата очок на фініші їм може дорого коштувати.

    Втім, у «Дніпра» свої плани. За рівної гри в першому таймі, команди не відсиджувалися в обороні і мали по кілька слушних нагод для взяття воріт, півзахисник гостей Артем Домбик наважився на удар метрів з 25-ти і пробив голкіпера Дмитро Різника.

    Після перерви ініціативою володіли господарі. Посприяв цьому захисник «Дніпра» Дуглас. Бразилець на початку другого тайму отримав друге попередження й залишив поле. Полтавці створили достатньо моментів, аби впекти від поразки, проте жодного з них реалізувати не змогли – 0:1.

    В іншому матчі дня «минай» програв на своєму полі «Інгульцю» - 0:1. Дербі між «Львовом» і Рухом» перенесено.

    «Дніпро-1» набрав 19 очок і піднявся на восьме місце. «Ворскла» з 28 очками залишилася п’ятою.

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    Теги: чемпіонат України ФК Ворскла ФК «Дніпро-1»
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