«Дніпро-1» вдесятьох обіграв «Ворсклу» і залишив небезпечну зону

У весняній частині змагань дніпряни не знають гіркоти поразок

Потужно стартував «Днепро-1» після відновлення чемпіонату України. Команда Ігора Йовичевича набрала 11 очок в 5 матчах і не тільки залишила останню сходинку турнірної таблиці, а й встигла закріпитися в її середині. Останньою жертвою дніпрян став збудник спокою у першому колі «Ворскла». Полтавці претендують на місце в єврокубковій зоні, тож будь-яка втрата очок на фініші їм може дорого коштувати.

Втім, у «Дніпра» свої плани. За рівної гри в першому таймі, команди не відсиджувалися в обороні і мали по кілька слушних нагод для взяття воріт, півзахисник гостей Артем Домбик наважився на удар метрів з 25-ти і пробив голкіпера Дмитро Різника.

Після перерви ініціативою володіли господарі. Посприяв цьому захисник «Дніпра» Дуглас. Бразилець на початку другого тайму отримав друге попередження й залишив поле. Полтавці створили достатньо моментів, аби впекти від поразки, проте жодного з них реалізувати не змогли – 0:1.

В іншому матчі дня «минай» програв на своєму полі «Інгульцю» - 0:1. Дербі між «Львовом» і Рухом» перенесено.

«Дніпро-1» набрав 19 очок і піднявся на восьме місце. «Ворскла» з 28 очками залишилася п’ятою.