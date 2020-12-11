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    Компанія Ferrexpo прокоментувала інформацію про фінансовий крах «Ворскли»

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    Юрій Химич запевняє, що перед полтавською командою ппоставлене завдання боротися за єврокубки - Компанія Ferrexpo прокоментувала інформацію про фінансовий крах «Ворскли»
    Юрій Химич запевняє, що перед полтавською командою ппоставлене завдання боротися за єврокубки
    Світлина - Кременчуцька газета

    Юрій Химич радить не вірити заявам «жовтої преси»

    Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія Ferrexpo скорочує фінансування може припинити фінансування футбольного клубу «Ворскла» з Полтави. Яка посідає у поточному чемпіонаті України третє місце, а в минулому сезоні дійшла до фіналу Кубка, де поступилася в серії пенальті київському «Динамо».

    Підсилювала чутки звістка про крах клубу першої ліги Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів, який теж фінансували структури, близькі до компанії Ferrexpo.

    Проте керівник напрямку корпоративної соціальної відповідальності компанії Ferrexpo Юрій Химич чутки про матеріальні труднощі «Ворскли» спростував.  

    «Це спотворена інформація, - каже Химич в інтерв’ю «Кременчуцькій газеті». - Полтавський ГЗК і компанія Ferrexpo розвивають і навіть збільшують підтримку «Ворскли» понад 25 років і не мають наміру припиняти цю підтримку. Але в 2021-му році ми раціоналізували те, що робили раніше і вирішили сфокусуватися на підтримці однієї професійної команди Прем'єр-ліги – «Ворскла», а також розвитку дитячого футболу в Горішніх Плавнях.

    Не варто вірити заявам «жовтої преси», які не мають нічого спільного з дійсністю. «Ворскла» - єдина професійна команда, яку ми підтримуємо і на якій ми вирішили сфокусуватися. Ми задоволені результатами, які показує «Ворскла», займаючи високі місця в Прем'єр-лізі. Ми віримо в успіх команди і продовжуємо її фінансувати в повному і навіть збільшеному обсязі. Наша мета – участь у клубних турнірах європейської футбольної асоціації УЄФА».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фінансування Прем’єр-ліга ФК Ворскла «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
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