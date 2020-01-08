«Дніпро» підписав баскетболіста, який торік виступав у НБА



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Новий дніпрянин Джаред Террелл NBA.com

Террелл провів за «Міннесоту» 14 матчів

Баскетбольний «Дніпро» підписав контракт з американським оборонцем Джаредом Терреллом. Про це повідомляє Basket.com.ua з посиланням на свої джерела.

24-річний оборонець зі зростом 191 см є випускником університету Род-Айленд. У минулому сезоні НБА Террелл зіграв 14 матчів за «Міннесоту Тімбервулвз», набираючи 2,2 очка + 0,8 передачі в середньому за вісім хвилин на майданчику.

У Лізі розвитку, виступаючи за фарм-клуби «вовків» з Айови, Террелл набирав 15,3 очка + 2,3 передачі за 32 хвилини.

Нинішній сезон американець починав у «Хапоелі» з Ейлата, за який зіграв шість матчів у чемпіонаті Ізраїлю, набираючи 14 очок + 2,8 підбирання + 2,6 передачі в середньому за 30 хвилин на майданчику.

Террелл став другим легіонером дніпрян після Генрі Дуґата.