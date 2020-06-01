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    До Дня захисту дітей: зіркові українські спортсмени запропонували впізнати себе у дитинстві (фото)

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    Ілля Кваша - найзірковіший український стрибун у воду - До Дня захисту дітей: зіркові українські спортсмени запропонували впізнати себе у дитинстві (фото)
    Ілля Кваша - найзірковіший український стрибун у воду
    Фото - Фейсбук Іллі Кваші

    Наскільки добре ми знаємо своїх улюбленців?

    1 червня в усьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей.

    «Всі ми родом з дитинства», – ця відома фраза Антуана де Сент-Екзюпері точно відображає суть кожного з нас. Вирішили показати, якими вони були у дитинстві, деякі наші спортсмени.

    Приміром, дівчата-синхроністки продемонстрували, якими вони були дітьми і з яких дівчаток виростають чемпіонки.

    synkhro
    Майбутні чемпіонки

    Пригадати своє дитинство вирішили і представники та представниці стрибків у воду – призери олімпійських ігор, медалісти найпрестижніших світових та європейських першостей.  Це – Ілля Кваша, Олексій Пригоров, Юлія Прокопчук, Олександр Горшковозов, Олена Федорова, Олег Колодій, Анна Письменська, Олексій Середа, Вікторія Кесар, Станіслав Оліферчик, Анастасія Недобіга, Ганна Красношлик, Євген Науменко.

    Причому стрибуни підійшли до справи креативно і запропонували любителям свого виду спорьту спробувати свої сили у спеціальній вікторині. В якій можна взяти участь, перейшовши за цим посиланням.

    Нагадаємо, що від сьогодні, 1 червня, Міністерство охорони здоров’я України дозволило тренування в басейнах.

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    Анна Волошина Ілля Кваша Олександр Горшковозов стрибки у воду синхронне плавання Марта Федина Анастасія Савчук Владислава Алексіїва Єлизавета Яхно Марина Алексіїва Вероніка Гришко Катерина Резник Аліна Шинкаренко Вікторія Кесар Олексій Пригоров Олег Колодій Олексій Середа Станіслав Оліферчик Анна Письменська Олена Федорова Анастасія Недобіга Юлія Прокопчук Ксенія Сидоренко Євгенія Лихман Леся Дерев'янченко Катерина Садурська Євген Науменко Ганна Красношлик
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