До Дня захисту дітей: зіркові українські спортсмени запропонували впізнати себе у дитинстві (фото)



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Ілля Кваша - найзірковіший український стрибун у воду Фото - Фейсбук Іллі Кваші

Наскільки добре ми знаємо своїх улюбленців?

1 червня в усьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей.

«Всі ми родом з дитинства», – ця відома фраза Антуана де Сент-Екзюпері точно відображає суть кожного з нас. Вирішили показати, якими вони були у дитинстві, деякі наші спортсмени.

Приміром, дівчата-синхроністки продемонстрували, якими вони були дітьми і з яких дівчаток виростають чемпіонки.

Майбутні чемпіонки

Пригадати своє дитинство вирішили і представники та представниці стрибків у воду – призери олімпійських ігор, медалісти найпрестижніших світових та європейських першостей. Це – Ілля Кваша, Олексій Пригоров, Юлія Прокопчук, Олександр Горшковозов, Олена Федорова, Олег Колодій, Анна Письменська, Олексій Середа, Вікторія Кесар, Станіслав Оліферчик, Анастасія Недобіга, Ганна Красношлик, Євген Науменко.

Причому стрибуни підійшли до справи креативно і запропонували любителям свого виду спорьту спробувати свої сили у спеціальній вікторині. В якій можна взяти участь, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, що від сьогодні, 1 червня, Міністерство охорони здоров’я України дозволило тренування в басейнах.