Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу

Долгополов: Ці злі злі українці, не потискають руки людям, які відкрито чи мовчки підтримують вбивство їх і їхніх родин

Видатний український тенісист Олександр Долгополов відреагував на новий скандал, який виник навколо прихильниці диктатора Олександра Лукашенка та першої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко.

Скандальний вчинок Соболенко

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Aryna Sabalenka liked the video with the appeal of Russian propagandist Victoria Bonya to Putin.



"Vladimir Vladimirovich (Putin), we support you and consider you a very strong politician," Bonya said. pic.twitter.com/1oUOv71Y2u — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) April 16, 2026

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Коментар Долгополова

«Незабаром: Ці злі злі українці, не потискають руки людям, які відкрито чи мовчки підтримують вбивство їх і їхніх родин. Також вони не кланяються й не здаються агресорам. Злі, злі українці», – відреагував на вчинок Соболенко Долгополов.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».