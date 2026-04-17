Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу

Артем Худолєєв
Дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі
Долгополов: Ці злі злі українці, не потискають руки людям, які відкрито чи мовчки підтримують вбивство їх і їхніх родин

Видатний український тенісист Олександр Долгополов відреагував на новий скандал, який виник навколо прихильниці диктатора Олександра Лукашенка та першої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко.

Скандальний вчинок Соболенко

Соболенко лайкнула в Instagram звернення російської пропагандистки Вікторії Боні до російського диктатора Володимира Путіна.

«Володимире Володимировичу, ми підтримуємо вас і вважаємо вас дуже сильним політиком», – сказала Боня у своєму зверненні.

Такі дії Соболенко відразу викликали осуд вболівальників у мережі.

Коментар Долгополова

«Незабаром: Ці злі злі українці, не потискають руки людям, які відкрито чи мовчки підтримують вбивство їх і їхніх родин. Також вони не кланяються й не здаються агресорам. Злі, злі українці», – відреагував на вчинок Соболенко Долгополов.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Аріна Соболенко Олександр Лукашенко теніс Олександр Долгополов

Читайте також

Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
19 березня, 12:04
Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс
Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером
2 квiтня, 14:00
Стародубцева уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA500
Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні
4 квiтня, 10:28
Збірна України увійшла у топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
14 квiтня, 10:28
Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру в 2024 році
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
14 квiтня, 10:33
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
Вчора, 13:11
21 травня 2026 року на корті Філіппа Шатріє відбудеться урочиста церемонія на честь Монфіса
На «Ролан Гаррос» відбудеться церемонія вшанування чоловіка Світоліної
Вчора, 17:44
Еліна Світоліна обіграла у Штутгарті чешку Лінду Носкову
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
Сьогодні, 15:52

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
