Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору
Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку
фото: НОК України

Чепурний: Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла з оплатою збору

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням своє підготовки до континентальної першості. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Чепурного.

«Ось і завершився Чемпіонат Європи. Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату.

Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я прийняв рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до Чемпіонату Європи.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував «завтра».

Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати», – зазначив гімнаст.

Чепурний стверджує, що йому обіцяли допомогти з оплатою офіційного тренувального збору

«Я попросив лише про одне – оплатити офіційний тренувальний збір у Кінбаумі. Мені сказали, що допоможуть. Але в результаті ні з боку Міністерства, ні з боку Федерації допомоги не було.

Натомість Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла мені з оплатою цього збору.

Мене щиро дивує, що всі мої дії, спрямовані на те, щоб якнайкраще підготуватися, показати максимальний результат і підняти прапор своєї країни, не отримали належної підтримки від людей, які обіймають відповідальні посади та безпосередньо відповідають за підтримку українського спорту й спортсменів», – розповів Чепурний.

Він також повідомив, кому хоче подякувати за свій результат.

«Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене.

Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту.

Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх», – повідомив Чепурний.

Він окремо зазначив, що члени Української федерації гімнастики літають бізнес-класом.

«Дуже шкода, що 900 € на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато.

Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом.

А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства.

Не дивуйтеся», – резюмував Чепурний.

Нагадаємо, Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

За підсумками двох спроб переможець змагань набрав 14,566 очка. Український гімнаст випередив найближчого переслідувача – нейтрального спортсмена Алєксєя Усачова – на 1,5 бала. Доповнив подіум британець Сол Скотт.

Чепурний вперше в кар'єрі виграв індивідуальне «золото» європейської першості.

Читайте також:

Теги: Назар Чепурний спортивна гімнастика Міністерство молоді і спорту України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова епоха українського спорту. Рейтинг олімпійських призерів, народжених за Незалежної України
Нова епоха українського спорту. Рейтинг олімпійських призерів, народжених за Незалежної України Спорт
24 серпня, 09:15
У суботу, 22 серпня, Ковтун, який тепер представляє на міжнародних змаганнях Хорватію, здобув золото Чемпіонату Європи
«Зрадник рідної землі». Вболівальники розкритикували Ковтуна, який відмовився від громадянства України
23 серпня, 09:13
Назар Чепурний виграв золоту медаль в Загребі
Чепурний став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
22 серпня, 18:15
Ольга Саладуха очолює Федерацію легкої атлетики України з 2023 року
Ольга Саладуха: Від Сергія Бубки Україна чекає більшого інтерв'ю
16 серпня, 21:00
Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України
Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій
10 серпня, 16:27
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Прихильниці Путіна пропустять Чемпіонат Європи з гімнастики через проблеми з візами
7 серпня, 23:22
Ілля Ковтун вважався найбільшою зіркою української спортивної гімнастики
Проміняв Батьківщину на кар’єру. Гімнаст Ковтун прокоментував своє рішення представляти Хорватію
6 серпня, 23:50
Олег Верняєв в 2025 році отримав відсторонення від української федерації
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
3 серпня, 19:00
Чемпіонат Європи з легкої атлетики стане одним з найважливіших змагань серпня
Календар головних спортивних подій на серпень
31 липня, 13:04

Новини

«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору
«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору
«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»
«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»
Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
Алмалалха вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з бадмінтону U19
Іспанська футболістка «відреклася» від коханої після переходу в нову команду
Іспанська футболістка «відреклася» від коханої після переходу в нову команду
ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело
ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
85K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
42K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
42K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua