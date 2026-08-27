«Допомоги не було». Чемпіон Європи Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням збору

Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку

Чепурний: Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла з оплатою збору

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням своє підготовки до континентальної першості. Про це інформує «Главком» з посиланням на Instagram Чепурного.

«Ось і завершився Чемпіонат Європи. Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату.

Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я прийняв рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до Чемпіонату Європи.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував «завтра».

Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати», – зазначив гімнаст.

Чепурний стверджує, що йому обіцяли допомогти з оплатою офіційного тренувального збору

«Я попросив лише про одне – оплатити офіційний тренувальний збір у Кінбаумі. Мені сказали, що допоможуть. Але в результаті ні з боку Міністерства, ні з боку Федерації допомоги не було.

Натомість Німецька федерація гімнастики, дізнавшись про мою ситуацію, добровільно допомогла мені з оплатою цього збору.

Мене щиро дивує, що всі мої дії, спрямовані на те, щоб якнайкраще підготуватися, показати максимальний результат і підняти прапор своєї країни, не отримали належної підтримки від людей, які обіймають відповідальні посади та безпосередньо відповідають за підтримку українського спорту й спортсменів», – розповів Чепурний.

Він також повідомив, кому хоче подякувати за свій результат.

«Тому за цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене.

Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту.

Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх», – повідомив Чепурний.

Він окремо зазначив, що члени Української федерації гімнастики літають бізнес-класом.

«Дуже шкода, що 900 € на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи – це, виявляється, занадто багато.

Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом.

А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства.

Не дивуйтеся», – резюмував Чепурний.

Нагадаємо, Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

За підсумками двох спроб переможець змагань набрав 14,566 очка. Український гімнаст випередив найближчого переслідувача – нейтрального спортсмена Алєксєя Усачова – на 1,5 бала. Доповнив подіум британець Сол Скотт.

Чепурний вперше в кар'єрі виграв індивідуальне «золото» європейської першості.