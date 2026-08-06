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Проміняв Батьківщину на кар’єру. Гімнаст Ковтун прокоментував своє рішення представляти Хорватію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Проміняв Батьківщину на кар’єру. Гімнаст Ковтун прокоментував своє рішення представляти Хорватію
Ілля Ковтун вважався найбільшою зіркою української спортивної гімнастики
фото: Pixsell

Колишній українець розкрив справжню причину переходу до лав збірної Хорватії

Віцечемпіон Олімпійських ігор 2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун розповів про нові деталі переходу до Хорватії на честь завершення обов'язкового 12-місячного карантину, передбаченого правилами після зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Večernij list. 

Переїзд до Хорватії

Після початку повномасштабної війни в Україні Ковтун разом зі своєю особистою тренеркою Іриною Горбачевою переїхав до хорватського Осієка, де продовжив підготовку в клубі GK Osijek Žito на базі спортивного комплексу Sokol Centar. Саме там спортсмен провів останні кілька років, готуючись до міжнародних стартів.

За цей час гімнаст не лише адаптувався до нової країни, а й вивчив хорватську мову. Крім того, Ковтун здобув ступінь бакалавра в Національному університеті фізичного виховання і спорту України та планує надалі жити, тренуватися й продовжувати навчання в Осієку, який, за його словами, дуже нагадує рідні Черкаси.

Справжня причина зміни громадянства

В одному з останніх інтерв'ю спортсмен зізнався, що зміна спортивного громадянства стала одним із найскладніших рішень у його житті. «Найважче мені було, коли ми зрозуміли: якщо я хочу розвивати спортивну кар’єру, маю виїхати з охопленої війною України та знайти спокійніші й безпечніші умови для життя і тренувань. Це було важливе життєве рішення», – зазначив Ковтун.

Попри початок нового етапу кар'єри, гімнаст наголошує, що найбільше сумує за родиною, друзями дитинства та прогулянками рідними Черкасами. Водночас він висловив вдячність Хорватії, клубу в Осієку та всім людям, які допомогли йому продовжити спортивну кар'єру в безпечних умовах.

Першим офіційним стартом Ковтуна під прапором Хорватії стане Чемпіонат Європи 2026, який відбудеться з 13 по 23 серпня у Загребі. Континентальна першість стане найбільшою в історії турніру, адже збере близько 670 спортсменів із 44 країн.

Нагадаємо, що колишній українець Ковтун розсміявся під час відповіді на питання про зміну громадянства

Теги: чемпіонат Європи Ілля Ковтун спортивна гімнастика

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