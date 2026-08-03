Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики

Олег Верняєв: Ми продали квартиру, щоб весь цей процес запустити

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів, що в 2025 році отримав відсторонення від української федерації, і продав квартиру, аби подати апеляцію в Міжнародний апеляційний суд (CAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал Слави Дьоміна.

«У жовтні 2025 року мені прийшов лист про те, що Українська федерація спортивної гімнастики відсторонила мене на рік від усього. Це, до речі, скажімо так, інсайд. Я поки що цього не казав, не хотів цього казати.

Я трохи не зрозумів: мені там щось про якусь поведінку... Само собою, лист прийшов через сім або вісім днів після того, як пройшов цей збір. Ну, вони порушили, як то кажуть, усі моменти. Я подзвонив своєму юристу, який мені допомагав по допінгу, кажу: «Така ситуація. Який у мене розклад? Брєд, не брєд?».

Він каже: «Дивись, у нас є 21 день подати апеляцію в CAS». Це міжнародний апеляційний суд. І тоді ми відіб’ємося. «Якщо ти цього не зробиш – варіантів немає. Тому що далі, навіть якщо ти щось там будеш в Україні пробувати, будеш писати у федерацію на рішення федерації...» Немає сенсу. Але це процес дуже дорогий.

У мене був тиждень на те, щоб прийняти рішення, що я хочу: хочу я далі продовжувати змагатися чи ні. Я зрозумів, що якщо зараз дам задню, то собі цього не прощу. Тому що я ще хотів і хочу змагатися, тренуватися, хочу ще побути в спорті.

Я прийшов до батьків, кажу: «Коротше, така ситуація. Я вирішив продавати хату. І треба це робити дуже швидко». Тобто не за ту ціну, яку ми хочемо, а трошки (дешевше), щоб швидше це зробити. І так ми продали квартиру, щоб весь цей процес запустити. Я захищав себе від своєї ж федерації.

За скільки продав хату? Там щось під 40 тисяч доларів. Але витратив не всю суму. Ситуація була така: робота юриста коштує грошей. Всі ці подачі, документи в CAS – це плюс-мінус від 1 000 до 3 000 швейцарських франків. Там усе в швейцарських франках, тому що це у Швейцарії. Якщо цей процес запускається, я повинен оплатити таксу за зарплату суддям, за сам процес. І вона могла складати від 20 000 до 30 000 доларів.

Плюс робота юриста. І я зрозумів: хрін з ним, я цю хату продаю, але відстою, по-перше, свою честь. Знову ж таки, з пальця висмоктана тема. І отак ми запустили процес. Я поспілкувався з юристом, кажу: «Шанси?». «101%, тому що вони порушили хренову тучу моментів. І в принципі не мали права на це».

Врешті-решт федерація дала задню і відмовилася від свого рішення, тому що вони не захотіли запускати процес. Вони б витрачали гроші так само, як і я. Ми б зустрілися, я б 100% виграв, і потім я ще мав би змогу подати на них, щоб вони повернули мені частину грошей», – розповів Верняєв.

Нагадаємо, чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як ставиться до зміни громадянства екслідера збірної України Іллі Ковтуна та чи спілкується з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою.

«Гадаю, сказано і написано про це за два роки достатньо. Я також про це говорив не один раз. Тому не бачу потреби повертатися до цієї теми. Дорослі люди зробили свій свідомий вибір і додати тут нічого (зірковий український гімнаст Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачева змінили спортивне громадянство на хорватське в 2025 році – «Главком»).

Насамперед це вплинуло на збірну, яка залишилась без свого лідера. І це звісно нас послабило.

Чи спілкуюся з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою? З Іриною Володимирівною я починав свою кар’єру, саме вона дала мені базу, яка сьогодні дозволяє мені показувати високі результати. Ми пройшли разом не один сезон. Я їй дуже вдячний за все. Але зараз наші шлях розійшлися. Ми не спілкуємось», – розповів Чепурний.