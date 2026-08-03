Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Олег Верняєв в 2025 році отримав відсторонення від української федерації
фото: World Gymnastics

Олег Верняєв: Ми продали квартиру, щоб весь цей процес запустити

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв розповів, що в 2025 році отримав відсторонення від української федерації, і продав квартиру, аби подати апеляцію в Міжнародний апеляційний суд (CAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал Слави Дьоміна.  

«У жовтні 2025 року мені прийшов лист про те, що Українська федерація спортивної гімнастики відсторонила мене на рік від усього. Це, до речі, скажімо так, інсайд. Я поки що цього не казав, не хотів цього казати.

Я трохи не зрозумів: мені там щось про якусь поведінку... Само собою, лист прийшов через сім або вісім днів після того, як пройшов цей збір. Ну, вони порушили, як то кажуть, усі моменти. Я подзвонив своєму юристу, який мені допомагав по допінгу, кажу: «Така ситуація. Який у мене розклад? Брєд, не брєд?».

Він каже: «Дивись, у нас є 21 день подати апеляцію в CAS». Це міжнародний апеляційний суд. І тоді ми відіб’ємося. «Якщо ти цього не зробиш – варіантів немає. Тому що далі, навіть якщо ти щось там будеш в Україні пробувати, будеш писати у федерацію на рішення федерації...» Немає сенсу. Але це процес дуже дорогий.

У мене був тиждень на те, щоб прийняти рішення, що я хочу: хочу я далі продовжувати змагатися чи ні. Я зрозумів, що якщо зараз дам задню, то собі цього не прощу. Тому що я ще хотів і хочу змагатися, тренуватися, хочу ще побути в спорті.

Я прийшов до батьків, кажу: «Коротше, така ситуація. Я вирішив продавати хату. І треба це робити дуже швидко». Тобто не за ту ціну, яку ми хочемо, а трошки (дешевше), щоб швидше це зробити. І так ми продали квартиру, щоб весь цей процес запустити. Я захищав себе від своєї ж федерації.

За скільки продав хату? Там щось під 40 тисяч доларів. Але витратив не всю суму. Ситуація була така: робота юриста коштує грошей. Всі ці подачі, документи в CAS – це плюс-мінус від 1 000 до 3 000 швейцарських франків. Там усе в швейцарських франках, тому що це у Швейцарії. Якщо цей процес запускається, я повинен оплатити таксу за зарплату суддям, за сам процес. І вона могла складати від 20 000 до 30 000 доларів.

Плюс робота юриста. І я зрозумів: хрін з ним, я цю хату продаю, але відстою, по-перше, свою честь. Знову ж таки, з пальця висмоктана тема. І отак ми запустили процес. Я поспілкувався з юристом, кажу: «Шанси?». «101%, тому що вони порушили хренову тучу моментів. І в принципі не мали права на це».

Врешті-решт федерація дала задню і відмовилася від свого рішення, тому що вони не захотіли запускати процес. Вони б витрачали гроші так само, як і я. Ми б зустрілися, я б 100% виграв, і потім я ще мав би змогу подати на них, щоб вони повернули мені частину грошей», – розповів Верняєв.

Нагадаємо, чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як ставиться до зміни громадянства екслідера збірної України Іллі Ковтуна та чи спілкується з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою.

«Гадаю, сказано і написано про це за два роки достатньо. Я також про це говорив не один раз. Тому не бачу потреби повертатися до цієї теми. Дорослі люди зробили свій свідомий вибір і додати тут нічого (зірковий український гімнаст Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачева змінили спортивне громадянство на хорватське в 2025 році – «Главком»).

Насамперед це вплинуло на збірну, яка залишилась без свого лідера. І це звісно нас послабило.

Чи спілкуюся з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою? З Іриною Володимирівною я починав свою кар’єру, саме вона дала мені базу, яка сьогодні дозволяє мені показувати високі результати. Ми пройшли разом не один сезон. Я їй дуже вдячний за все. Але зараз наші шлях розійшлися. Ми не спілкуємось», – розповів Чепурний.

Читайте також:

Теги: Олег Верняєв спортивна гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радомир Стельмах зможе виступати за збірну Німеччини вже на Чемпіонаті Європи 2026
Колишній український гімнаст офіційно виступатиме за збірну Німеччини
10 липня, 17:09
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Російська гімнастка, яка мітингувала зі «Z» на одязі, потрапила до заявки Чемпіонату Європи
16 липня, 17:40
Габріель Лангтон травмувався під час командного фіналу змагань Ігор Співдружності
Гімнаст збірної Англії потрапив до лікарні після моторошного падіння на Іграх Співдружності
25 липня, 18:28
Спортивні гімнастки підкорили не лише змагання, а й соціальні мережі
Сестри-близнючки з Вельсу стали медалістками Ігор Співдружності з різницею у кілька годин
29 липня, 07:00
Чемпіонат Європи з легкої атлетики стане одним з найважливіших змагань серпня
Календар головних спортивних подій на серпень
31 липня, 13:04
Гімнасти з РФ не матимуть національних символів
Російські гімнасти без прапора та гімну виступлять на Чемпіонаті Європи
31 липня, 22:26

Новини

Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Легендарний ексгравець «Динамо» очолить збірну України з футболу U-19
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Верняєв зізнався, до яких кроків вдався, коли судився з українською федерацією гімнастики
Аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі
Аргентинський клуб презентував скандальну форму з написом про Мальвіни та згадкою про Мессі
Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути
20-річна марокканська футболістка загинула, намагаючись переплисти до іспанської Сеути

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
87K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Сьогодні, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua