Прихильниці Путіна пропустять Чемпіонат Європи з гімнастики через проблеми з візами

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Мельникова та Лістунова не виступлять на континентальній першості

Олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті Європи через відмову влади Хорватії видати їм візи. Про це повідомляє «Главком».

Крім Мельникової та Лістунової візи не отримали ще кілька російських гімнастів – Ганна Калмикова, Лейла Васильєва, Олексій Усачов, Сергій Найдін, Євген Кисіль.

Пропагандисти зазначають, що причиною відмови стало неподання обґрунтування мети та умов передбачуваного перебування.

Жіночий та чоловічий чемпіонати Європи, які відбудуться з 13 по 23 серпня у Загребі, є відбірковими до Чемпіонату світу, де будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 7, 2025

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.