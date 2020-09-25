Два пілоти Формули-1 розбили боліди під час практики на Гран-прі Росії (відео)



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Пілот Формули-1 Карлос Сайнс Світлина - motorsport

Пілоти не увійшли у повороти

Під час стартової практики на етапі Гран-прі Формули-1 в Росії сталися дві аварії, в яких пілоти розбили свої боліди.

Пілоти команд McLaren і Williams - Карлос Сайнс і Ніколас Латіфі, не зуміли врятувати власні боліди.

Першим інцидентом приблизно через півгодини після початку сесії став виліт Карлоса Сайнса в сьомому повороті траси в Олімпійському парку. У цій зоні траси пілоти на підході до повороту розганяються до 270 км/год, після чого скидають дві передачі вниз і проходять апекс на швидкості близько 180 км/год. Втім, до апекса в момент інциденту пілот McLaren не дістався - машину розбалансувало і винесло в зону безпеки на зовнішній стороні траси.

A Sochi spin for Carlos Sainz early on in FP1 on Friday



And a damaged front wing thrown in too#RussianGP #F1 pic.twitter.com/rjpvLR5Dz4 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Ніколя Латіфа потрапив в аварію на 53-й хвилині тренування в десятому повороті. На цій ділянці траси гонщики сповільнюються з 265 км/год до 160 км/год. Проходження цього повороту помітно впливає на загальний час на колі, тому що далі йде довга плавна дуга, яка проходиться на повному газу. Болід Williams пішов в занос в середній частині повороту і врізався в відбійники на зовнішній стороні траси.

Drama in FP1 as Nicholas Latifi goes into the barriers at Sochi #RussianGP #F1 pic.twitter.com/WnHM8vSVhN — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Примітно, що для евакуації автомобіля Латіфа сесію довелося зупинити приблизно на 10 хвилин.

Варто зазначити, один з цих інцидентів привів до того, що лідер загального заліку Льюїс Ґемілтон, в протоколі тренування залишився лише 19-м.

Джерело: Motosport.com