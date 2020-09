Два пілоти Формули-1 розбили боліди під час практики на Гран-прі Росії (відео)

Пілоти не увійшли у повороти

Під час стартової практики на етапі Гран-прі Формули-1 в Росії сталися дві аварії, в яких пілоти розбили свої боліди.

Пілоти команд McLaren і Williams - Карлос Сайнс і Ніколас Латіфі, не зуміли врятувати власні боліди.

Першим інцидентом приблизно через півгодини після початку сесії став виліт Карлоса Сайнса в сьомому повороті траси в Олімпійському парку. У цій зоні траси пілоти на підході до повороту розганяються до 270 км/год, після чого скидають дві передачі вниз і проходять апекс на швидкості близько 180 км/год. Втім, до апекса в момент інциденту пілот McLaren не дістався - машину розбалансувало і винесло в зону безпеки на зовнішній стороні траси.

A Sochi spin for Carlos Sainz early on in FP1 on Friday



And a damaged front wing thrown in too#RussianGP #F1 pic.twitter.com/rjpvLR5Dz4