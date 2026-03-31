Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят

У сім'ї Петри Квітової трапилося подвійне свято

Колишня друга ракетка світу та легенда чеського тенісу Петра Квітова стала багатодітною мамою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі колишньої спортсменки.

Щаслива подія у житті Квітової

36-річна спортсменка повідомила у своєму Instagram про народження дівчаток-двійнят, поділившись зворушливим фото малечі. Пологи відбулися в понеділок, 30 березня 2026 року, близько 13:00 в одній із лікарень Праги. Петра та її чоловік, колишній тенісист і тренер Їржі Ванек, уже розсекретили імена новонароджених – дівчаток назвали Емма та Елла. За повідомленнями чеських ЗМІ, і мама, і немовлята почуваються добре.

Це вже друга вагітність для Квітової: пара виховує сина Петра, який народився в липні 2024 року. Тепер дворічний первісток став старшим братом одразу для двох сестричок.

Успішна кар'єра Квітової

За плечима Петри Квітової залишилася сильна професійна кар'єра, яку вона офіційно завершила наприкінці серпня 2025 року після поразки у стартовому раунді на US Open. Вона пішла зі спорту як одна з найтехнічніших гравчинь свого покоління, маючи у своєму активі вражаючий список досягнень, серед яких дві перемоги на Вімблдоні у 2011 та 2014 роках, тріумф на Підсумковому турнірі WTA 2011 року та бронзова медаль Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро (на тій Олімпіаді у чвертьфіналі вона переграла головну сенсацію турніру, а зараз одну з лідерок світового тенісу Еліну Світоліну). Загалом чешка здобула 31 титул WTA в одиночному розряді та шість разів ставала переможницею Кубка Біллі Джин Кінг у складі національної збірної.

Проте останні роки виступів були затьмарені постійними травмами, які стали справжнім «прокляттям» для провідних чеських тенісисток (від них також страждали перша ракетка світу Кароліна Плішкова та переможниця Ролан Гарросу Маркета Вондроушова) і неодноразово змушували її робити паузи в турі. Найвищою сходинкою в рейтингу для Квітової стало друге місце, якого вона досягла в жовтні 2011 року, а сьогодні титулована чемпіонка повністю зосереджена на материнстві та новому етапі життя поза великим тенісом.

Нагадаємо, що переможниця етапів Кубка світу з біатлону стала матір'ю. 37-річна Марі Едер нещодавно повідомила у своїх соцмережах, що 25 лютого 2026 року вона стала мамою двох чарівних донечок.