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    Двоє українців увійшли до символічної збірної європейського чемпіонату

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    Олександр Зубков провів найкращий сезон у кар'єрі - Двоє українців увійшли до символічної збірної європейського чемпіонату
    Олександр Зубков провів найкращий сезон у кар'єрі
    Фото - Instagram Олександра Зубкова

    Очікуваною виглядає лише відзнака одного з лауреатів

    В Угорщині визначилися із символічною збірною футбольного сезону-2019/2020. У неї увійшло двоє українців.

    Півоборонець Олександр Зубков, котрий провів минулий сезон у складі чемпіонів країни «Ференцвароша» на правах оренди, а тиждень тому підписав повноцінний контракт, відзначений очікувано. А ось центральний оборонець «Кішварди» Антон Кравченко увійшов до топ-11 лауреатів несподівано.

    Команда найкращих гравців першості була складена компанією спортивної аналітики InStat.

    hungary_symv.zb2020
    11 найкращих гравців угорського чемпіонату-2019/2020

    На рахунку Зубкова 28 матчів у чемпіонаті, в яких він відзначився дев'ятьма голами і шістьма результативними передачами. Стосовно Кравченка, то українець взяв участь у 17-ти поєдинках своєї команди, забивши два м'ячі та віддавши два асисти. Його «Кішварда» посіла восьме місце в таблиці.

    Відзначимо, що в символічну збірну потрапило п'ять гравців «Ференцвароша», який під керівництвом українця Сергія Реброва вдруге поспіль здобув чемпіонський титул.

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