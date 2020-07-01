Двоє українців увійшли до символічної збірної європейського чемпіонату



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Олександр Зубков провів найкращий сезон у кар'єрі Фото - Instagram Олександра Зубкова

Очікуваною виглядає лише відзнака одного з лауреатів

В Угорщині визначилися із символічною збірною футбольного сезону-2019/2020. У неї увійшло двоє українців.

Півоборонець Олександр Зубков, котрий провів минулий сезон у складі чемпіонів країни «Ференцвароша» на правах оренди, а тиждень тому підписав повноцінний контракт, відзначений очікувано. А ось центральний оборонець «Кішварди» Антон Кравченко увійшов до топ-11 лауреатів несподівано.

Команда найкращих гравців першості була складена компанією спортивної аналітики InStat.

11 найкращих гравців угорського чемпіонату-2019/2020

На рахунку Зубкова 28 матчів у чемпіонаті, в яких він відзначився дев'ятьма голами і шістьма результативними передачами. Стосовно Кравченка, то українець взяв участь у 17-ти поєдинках своєї команди, забивши два м'ячі та віддавши два асисти. Його «Кішварда» посіла восьме місце в таблиці.

Відзначимо, що в символічну збірну потрапило п'ять гравців «Ференцвароша», який під керівництвом українця Сергія Реброва вдруге поспіль здобув чемпіонський титул.

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