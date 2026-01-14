Головна Спорт Новини
Три українські команди увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Три українські команди увійшли до топ-100 жіночого клубного рейтингу УЄФА
УЄФА оприлюднив клубний рейтинг серед жіночих команд станом на кінець 2025 року
фото: УЄФА

До топ-50 рейтингу жіночих команд УЄФА увійшли «Ворскла» та «Металіст 1925»

До топ-100 клубного рейтингу УЄФА серед жіночих команд потрапили три представники України – «Ворскла», «Металіст 1925» і «Колос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

УЄФА оприлюднив клубний рейтинг серед жіночих команд станом на кінець 2025 року.

До топ-50 увійшли «Ворскла» та «Металіст 1925», які цього сезону представляли Україну в Лізі чемпіонів (полтавки згодом перейшли в Кубок Європи), також до топ-100 рейтингу серед наших клубів входить «Колос», який виступав у Кубку Європи.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

