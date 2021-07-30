Дзюдоїст Хаммо поступився в чвертьфіналі і побореться за «бронзу» Ігор

Українець у категорії вище 100 кг пропустив прийом у доданий час

Яків Хаммо зазнав прикрої поразки в чвертьфіналі Олімпіади. У категорії вище 100 кг він зустрічався зі срібним призером минулих Ігор і чемпіонату світу 2019 року Хисаеси Харасавою. Основний час завершився внічию, а в додатковий японець з останніх сил зумів провести результативну атаку і здобути перемогу.

У змаганнях жінок перший раунд подолала Єлизавета Каланіна. Але вже в наступній сутичці зазнала поразки від чемпіонки Європи і призерки чемпіонату світу з Туреччини Кайри Саит.

Тим часом Олена Костевич не зуміла вийти у фінал стрільби з пневматичного пістолета з 25 метрів. 36-річна спортсменка провалила другу кваліфікацію, не зумівши потрапити в топ-8. Костевич завершила свої виступи в Токіо.

Раніше поступилася в чвертьфіналі боксерського турніру Ганна Лисенко.