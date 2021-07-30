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    Дзюдоїст Хаммо поступився в чвертьфіналі і побореться за «бронзу» Ігор

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    Яків Хаммо побореться за бронзову - Дзюдоїст Хаммо поступився в чвертьфіналі і побореться за «бронзу» Ігор
    Яків Хаммо побореться за бронзову
    Фото з відкритих джерел

    Українець у категорії вище 100 кг пропустив прийом у доданий час

    Яків Хаммо зазнав прикрої поразки в чвертьфіналі Олімпіади. У категорії вище 100 кг він зустрічався зі срібним призером минулих Ігор і чемпіонату світу 2019 року Хисаеси Харасавою. Основний час завершився внічию, а в додатковий японець з останніх сил зумів провести результативну атаку і здобути перемогу.

    У змаганнях жінок перший раунд подолала Єлизавета Каланіна. Але вже в наступній сутичці зазнала поразки від чемпіонки Європи і призерки чемпіонату світу з Туреччини Кайри Саит.

    Тим часом Олена Костевич не зуміла вийти у фінал стрільби з пневматичного пістолета з 25 метрів. 36-річна спортсменка провалила другу кваліфікацію, не зумівши потрапити в топ-8. Костевич завершила свої виступи в Токіо.

    Раніше поступилася в чвертьфіналі боксерського турніру Ганна Лисенко.

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    Теги: Олімпіада
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    Дзюдоїст Хаммо поступився в чвертьфіналі і побореться за «бронзу» Ігор