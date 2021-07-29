Дивовижна німкеня в 52 роки виграла шосту Олімпіаду

Ізабель Верт стала семиразовою чемпіонкою Ігор у Токіо

Німкеня Ізабель Верт стала третьою людиною в історії, кому вдалося виграти золоту медаль на шести Олімпіадах.

52-річна Верт в Токіо-2020 завоювала нагороду вищої проби в командній виїздці. Вона стала семиразовою олімпійською чемпіонкою, поліпшивши власний рекорд для кінного спорту. Перше золото Ізабель взяла на Іграх-1992 у Барселоні. Також німкеня перемагала в Атланті-1996 року, Сіднеї-2000, Пекіні-2008 і Ріо-2016.

Верт п'ять разів вигравала ще й срібну нагороду Ігор, в тому числі й на Олімпіаді в Токіо.

Верт приєдналася до восьмиразової олімпійської чемпіонки каноїстки Біргіт Фішер і фехтувальника Геревіча Аладара, семиразового чемпіона Ігор. Тільки три ці спортсмени брали золото на шести Олімпіадах.

Тим часом стало відомо, що відсторонений від Олімпіади український легкоатлет летить на Ігри в Токіо.