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    Дивовижна німкеня в 52 роки виграла шосту Олімпіаду

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    Елізабет Верт стала 7-разовою чемпіонкою Ігор - Дивовижна німкеня в 52 роки виграла шосту Олімпіаду
    Елізабет Верт стала 7-разовою чемпіонкою Ігор
    Фото з відкритих джерел

    Ізабель Верт стала семиразовою чемпіонкою Ігор у Токіо

    Німкеня Ізабель Верт стала третьою людиною в історії, кому вдалося виграти золоту медаль на шести Олімпіадах.

    52-річна Верт в Токіо-2020 завоювала нагороду вищої проби в командній виїздці. Вона стала семиразовою олімпійською чемпіонкою, поліпшивши власний рекорд для кінного спорту. Перше золото Ізабель взяла на Іграх-1992 у Барселоні. Також німкеня перемагала в Атланті-1996 року, Сіднеї-2000, Пекіні-2008 і Ріо-2016.

    Верт п'ять разів вигравала ще й срібну нагороду Ігор, в тому числі й на Олімпіаді в Токіо.

    Верт приєдналася до восьмиразової олімпійської чемпіонки каноїстки Біргіт Фішер і фехтувальника Геревіча Аладара, семиразового чемпіона Ігор. Тільки три ці спортсмени брали золото на шести Олімпіадах.

    Тим часом стало відомо, що відсторонений від Олімпіади український легкоатлет летить на Ігри в Токіо.

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    Теги: Олімпіада
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    Дивовижна німкеня в 52 роки виграла шосту Олімпіаду