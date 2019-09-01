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    Екс-тренер «Динамо» завтра буде представлений на чолі «Олімпіка»

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    Вісенте Ґомес надалі тренуватиме команду, яка грає на стадіоні імені Лобановського - Екс-тренер «Динамо» завтра буде представлений на чолі «Олімпіка»
    Вісенте Ґомес надалі тренуватиме команду, яка грає на стадіоні імені Лобановського
    ФК «Динамо»

    Владислав Гельзін продовжує цікаві досліди

    Колишній тренер академії команди київського «Динамо», асистент Рауля Ріанчо в московському «Спартаку» і Олександра Хацкевича в тому ж «Динамо» Вісенте Ґомес завтра буде представлений у статусі головного тренера донецького «Олімпіка».

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    47-річний Ґомес свою тренерську практику розпочав у 2000-му році отримавши в баскському клубі «Атлетік» (Більбао) свою першу групу хлопців з команди U12.

    У наступні майже 14 років своєї професійної діяльності він очолював команди U14, U15, U16, U17, U18 і U19 «Атлетіка».

    У сезоні-2006/2007 Ґомес був асистентом головного тренера Мане Пардо в основній команді «Атлетіка».

    З 2008 по 2011 роки він відповідав у клубі за аудіовізуальний і скаутський департамент. У той же період Вісенте сприяв департаменту психології, розробивши навчальну програму для тренерського складу. З 2012 по червень 2014 рік очолював клубну команду «Атлетіка», котра виступала в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.

    У липні 2014-го підписав річний контракт з київським «Динамо», ставши на чолі команд U19 і U21. Надалі працював асистентом головного тренера в першій команді «Динамо» до 2017-го року, коли колектив очолив Олександр Хацкевич. У сезоні-2019/2020 ненадовго повернувся в «Динамо» на посаду асистента головного тренера.

    Нагадаємо, що сезон-2019/2020 «Олімпік» розпочав з бразильцем Роке Жуніором на чолі. Після чотирьох поспіль поразок наставника відправили у відставку. Два наступних матчі донеччани провели під керівництвом Ігоря Климовського, котрий у статусі виконувача обов’язки відібрав очки в «Динамо».
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