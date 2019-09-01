Екс-тренер «Динамо» завтра буде представлений на чолі «Олімпіка»



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Вісенте Ґомес надалі тренуватиме команду, яка грає на стадіоні імені Лобановського ФК «Динамо»

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Колишній тренер академії команди київського «Динамо», асистент Рауля Ріанчо в московському «Спартаку» і Олександра Хацкевича в тому ж «Динамо» Вісенте Ґомес завтра буде представлений у статусі головного тренера донецького «Олімпіка».

47-річний Ґомес свою тренерську практику розпочав у 2000-му році отримавши в баскському клубі «Атлетік» (Більбао) свою першу групу хлопців з команди U12.

У наступні майже 14 років своєї професійної діяльності він очолював команди U14, U15, U16, U17, U18 і U19 «Атлетіка».

У сезоні-2006/2007 Ґомес був асистентом головного тренера Мане Пардо в основній команді «Атлетіка».

З 2008 по 2011 роки він відповідав у клубі за аудіовізуальний і скаутський департамент. У той же період Вісенте сприяв департаменту психології, розробивши навчальну програму для тренерського складу. З 2012 по червень 2014 рік очолював клубну команду «Атлетіка», котра виступала в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.

У липні 2014-го підписав річний контракт з київським «Динамо», ставши на чолі команд U19 і U21. Надалі працював асистентом головного тренера в першій команді «Динамо» до 2017-го року, коли колектив очолив Олександр Хацкевич. У сезоні-2019/2020 ненадовго повернувся в «Динамо» на посаду асистента головного тренера.