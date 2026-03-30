Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу
Наші дівчата з Франції повертаються з золотом

Нову програму українок судді оцінили у недосяжні для конкуренток 212.4735 бала

Збірна України з артистичного плавання здобула золото II етапу Кубка світу у Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Переможницями в акробатичній групі стали: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.

Нову програму українок, яку вони вперше представили на міжнародних змаганнях, судді оцінили у недосяжні для конкуренток 212.4735 бала.

Срібло у команди Італії (200.6714), бронза – у Ізраїлю (194.6005).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
