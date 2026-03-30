Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу

Наші дівчата з Франції повертаються з золотом

Нову програму українок судді оцінили у недосяжні для конкуренток 212.4735 бала

Збірна України з артистичного плавання здобула золото II етапу Кубка світу у Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Переможницями в акробатичній групі стали: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.

Нову програму українок, яку вони вперше представили на міжнародних змаганнях, судді оцінили у недосяжні для конкуренток 212.4735 бала.

Срібло у команди Італії (200.6714), бронза – у Ізраїлю (194.6005).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце