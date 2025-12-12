Французький тенісист отримав 20-річний бан

Фольо не дотримувався доброчесності та намагався збагатитися незаконно

Французький тенісист Кантен Фольо був відсторонений від спорту на 20 років за скоєння 27 порушень Тенісної антикорупційної програми. Про це повідомляє «Главком».

26-річний спортсмен, який у своїй кар'єрі, яка проходила на рівні ITF-турнірів, досяг найвищого рейтингу №488, був визнаний «центральною фігурою в мережі гравців, які діяли на користь синдикату з організації договірних матчів». Розслідування, у результаті якого було висунуто 30 звинувачень, що стосувалися 11 матчів, зіграних у період між 2022 та 2024 роками, завершилося визнанням 27 пунктів порушень. Звинувачення включали змову з метою впливу на результати матчів, отримання «корупційних платежів» за неякісну гру з метою ставок, пропозицію хабарів іншим гравцям для фіксації результатів, а також перешкоджання розслідуванню, що стало обтяжуючим фактором.

Покарання, винесене незалежним антикорупційним офіцером Амані Халіфою, є одним із найсуворіших: дискваліфікація Фоліота триватиме до травня 2044 року (з зарахуванням часу, проведеного під тимчасовим відстороненням). Крім цього, його було оштрафовано на 70000 доларів США та змушено повернути понад 44000 доларів США, які були отримані неправомірно. Протягом цього терміну Фольо суворо заборонено брати участь, тренувати когось чи навіть відвідувати будь-які офіційні тенісні заходи.

Хоча Фольо категорично заперечував усі звинувачення, стверджуючи, що справа ITIA ґрунтується на «гіпотезах», і пояснюючи швидкі поразки важкою депресією та бажанням покинути спорт, ITIA надала докази у вигляді скріншотів обміну повідомленнями з фіксерами та свідчень про вербування інших гравців. Фоліот став шостою особою, покараною в результаті цього розслідування, після санкцій, накладених на п'ятьох інших гравців, проте його бан виявився найдовшим.

Нагадаємо, що експерти виявили 58 потенційно договірних матчів у травні цього року. У травні 2025 року у світі вдалося виявити 58 підозрілих спортивних подій. 54 із 58 таких поєдинків припало на футбол. Ще три підозрілі зустрічі зафіксували у кіберспорті, один матч викликав підозри у баскетболі.