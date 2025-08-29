Головна Країна Політика
Зеленський пояснив, чому дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років є важливим

Зеленський пояснив, чому дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років є важливим
Зеленський сказав, що наразі не спостерігається масових виїздів з України 18-22-річних хлопців
фото: ДПСУ (ілюстративне)

Президент: Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента.

«Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, щоб передусім вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили, бо вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що вони втрачають зв'язок з Україною», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що рішення про виїзд цій категорії чоловіків ухвалювалося після консультацій із військовими й освітянами.

«Діти можуть спокійно не тільки закінчувати школи в Україні, а й вступати в українські виші. Не за кордоном, а в Україні. І, що важливо, закінчувати ці виші. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань і була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави», – наголосив резидент.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. 

