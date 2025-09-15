Ремонт мосту через Тису: на кордоні з Румунією продовжено обмеження дорожнього руху

Державна митна служба: Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію

У пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на кордоні з Румунією буде обмежений дорожній рух у звʼязку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«На кордоні з Румунією продовжено обмеження дорожнього руху в звʼязку із ремонтом мосту через р. Тиса. За інформацією румунської сторони, повідомляємо громадян про продовження обмеження дорожнього руху у пункті пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй», – йдеться у повідомленні.

Обмеження триватимуть 45 діб, з 09:00 до 15:30 год., починаючи з понеділка, 15 вересня.

«Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону – скористатися іншими пунктами пропуску», – додали митники.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби із запитом, аби з’ясувати, скільки чоловіків віком від 18 до 22 років скористалися правом виїзду за кордон після зняття обмежень. У відповіді прикордонники повідомили, що такої статистики вони не ведуть.