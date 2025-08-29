Виїзд чоловіків до 22 років за кордон. Ексміністр оборони Гриценко б'є на сполох

Гриценко різко висловився про нові ініціативи влади

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко різко відреагував на рішення влади дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років. У своєму дописі у Facebook він поставив під сумнів доцільність таких кроків, передає «Главком».

«Вільний виїзд за кордон чоловіків 18-22… Безкоштовне харчування 1-11 класів… Ворог капітулював? Економічний бум? Переповнена казна? Що далі – двогодинний робочий день, пенсія після 35, зменшення податків утричі, безкоштовні транспорт і медицина, нульові тарифи ЖКГ? Навіть фанати-комуністи так від землі не відривалися», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. Також президент Володимир Зеленський наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді.