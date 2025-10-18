10 пострілів на очах у сина. Стали відомі деталі вбивства президента футбольного клубу

На кузові та лобовому склі Rolls-Royce загиблого видно сліди від кульових отворів – всього їх більше 10

49-річний Дімостенус керував клубом «Карміотіс» із 2023 року

Стали відомі деталі вбивство президента кіпрського футбольного клубу «Карміотіс» Ставрос Дімостенуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lenta Cyprus.

Lenta Cyprus з посиланням на поліцію повідомляє, що Дімостенуса вбили на дорозі неподалік його будинку, коли він їхав в автомобілі. За кермом був син – теж Ставрос.

Двоє невідомих перегородили шлях білим фургоном та відкрили вогонь. На кузові та лобовому склі Rolls-Royce загиблого видно сліди від кульових отворів – всього їх більше 10. На місці злочину також знайдено гільзи від автоматичної зброї калібру 7,62 мм.

Під одним із мостів було виявлено спалений фургон, який, ймовірно, міг бути використаний злочинцями під час нападу. Експертиза показала, що машина нападників з 4 вересня вважалася викраденою в Нікосії.

Спалений фургон, який міг бути використаний злочинцями під час нападу

Після нападу син Дімостенуса спробував доставити пораненого батька до лікарні, але дорогою на трасі автомобіль потрапив у ДТП. Коли на місце прибули екстрені служби, бізнесмен уже помер.

Справа кваліфікована як навмисне вбивство.

49-річний Дімостенус керував клубом із 2023 року

«Карміотіса» за підсумками сезону-2024/25 вилетіла з найвищого дивізіону чемпіонату Кіпру.

49-річний Дімостенус керував клубом із 2023 року.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».