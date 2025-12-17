Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
Кроуфорд провів майже всі свої поєдинки у кар'єрі в США, за винятком одного в Шотландії
фото: Joe Camporeale-Imagn Images

Теренс віддав боям у професійному боксі майже 20 років свого життя

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри. Про це повідомляє «Главком»

38-річний спортсмен, чий шлях у великому спорті розпочався ще у 2008 році, заявив, що йде на власних умовах, оскільки досяг усіх можливих вершин і більше не має потреби нікому нічого доводити. Кроуфорд завершив свій шлях із бездоганним рекордом – 42 перемоги у 42 поєдинках, значна частина яких (31 перемога) була здобута достроково нокаутом.

Останньою важливою сходинкою у його кар'єрі став мегафайт у вересні 2025 року проти мексиканської зірки Сауля «Канело» Альвареса. Здобувши перемогу в цьому протистоянні, Кроуфорд завоював титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі та вписав своє ім'я в історію як перший боксер сучасності, що став абсолютним володарем усіх поясів одночасно у трьох різних дивізіонах: першому напівсередньому, напівсередньому та другому середньому. Загалом за 17 років виступів Теренс зібрав вражаючу колекцію з 18 основних титулів чемпіона світу у п'яти вагових категоріях, що робить його одним із найнагородженіших бійців усіх часів.

Він залишив ринг у статусі лідера світового рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії (P4P – Pound for pound), випередивши у цьому списку українського чемпіона Олександра Усика. Тривалий час саме між цими двома точилася напружена боротьба за звання першого номера: якщо Усик вразив планету, ставши першим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях (крузервейті та хевівейті), то Кроуфорд після перемоги над Канело Альваресом у вересні 2025 року зумів підняти планку ще вище.

У своєму емоційному зверненні до фанатів Кроуфорд підкреслив, що віддав боксу кожну краплю свого поту, крові та серця. Він зазначив, що завершення кар’єри – це не прощання, а лише фінал одного великого бою та початок іншого етапу життя за межами рингу. Боксер подякував своїм прихильникам за багаторічну підтримку та наголосив, що здобув головну перемогу – можливість піти непереможеним, зберігши здоров'я та величну спадщину. 

Нагадаємо, що ESPN представив новий рейтинг найкращих боксерів світу, де перше місце посідає Усик, а третє - Теренс Кроуфорд. 

Теги: бокс Теренс Кроуфорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик відмовився від пояса WBO
Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона
17 листопада, 23:29
У боротьбі за статус претендента на пояс IBF Матіас переміг росіянина Дадашева, який пізніше помер від отриманих травм
Володар титулу WBC може бути позбавлений регалій через допінг
21 листопада, 21:31
Олександр відмовився від захисту титулу IBF у 2024 році, але потім повернув собі пояс завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
25 листопада, 21:20
6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
29 листопада, 12:29
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
6 грудня, 23:10
IBA є невизнаною МОК організацією, тому перемоги на її турнірах не свідчать про високий рівень спортсменів
«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
15 грудня, 14:43
Усик неодноразово заявляв, що Крим є українським
Окупаційна влада Криму конфіскувала майно Усика
Вчора, 15:44
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
Вчора, 13:48

Новини

Епопея триває: Нігерія оскаржуватиме результат матчу з Конго
Епопея триває: Нігерія оскаржуватиме результат матчу з Конго
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
Уперше за 20 років до головної баскетбольної ліги світу можуть додатися нові команди
Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув
Колишній бразильський спортсмен трагічно потонув
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру
Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу
Шаргородська стала однією з найкращих гравчинь клубного Чемпіонату світу
Стануть доступнішими: організатори Чемпіонату світу-2026 змінили вартість квитків
Стануть доступнішими: організатори Чемпіонату світу-2026 змінили вартість квитків

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua