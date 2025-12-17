Видатний боксер сучасності Кроуфорд завершив спортивну кар'єру

Кроуфорд провів майже всі свої поєдинки у кар'єрі в США, за винятком одного в Шотландії

Теренс віддав боям у професійному боксі майже 20 років свого життя

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри. Про це повідомляє «Главком».

38-річний спортсмен, чий шлях у великому спорті розпочався ще у 2008 році, заявив, що йде на власних умовах, оскільки досяг усіх можливих вершин і більше не має потреби нікому нічого доводити. Кроуфорд завершив свій шлях із бездоганним рекордом – 42 перемоги у 42 поєдинках, значна частина яких (31 перемога) була здобута достроково нокаутом.

Останньою важливою сходинкою у його кар'єрі став мегафайт у вересні 2025 року проти мексиканської зірки Сауля «Канело» Альвареса. Здобувши перемогу в цьому протистоянні, Кроуфорд завоював титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі та вписав своє ім'я в історію як перший боксер сучасності, що став абсолютним володарем усіх поясів одночасно у трьох різних дивізіонах: першому напівсередньому, напівсередньому та другому середньому. Загалом за 17 років виступів Теренс зібрав вражаючу колекцію з 18 основних титулів чемпіона світу у п'яти вагових категоріях, що робить його одним із найнагородженіших бійців усіх часів.

Він залишив ринг у статусі лідера світового рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії (P4P – Pound for pound), випередивши у цьому списку українського чемпіона Олександра Усика. Тривалий час саме між цими двома точилася напружена боротьба за звання першого номера: якщо Усик вразив планету, ставши першим абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях (крузервейті та хевівейті), то Кроуфорд після перемоги над Канело Альваресом у вересні 2025 року зумів підняти планку ще вище.

У своєму емоційному зверненні до фанатів Кроуфорд підкреслив, що віддав боксу кожну краплю свого поту, крові та серця. Він зазначив, що завершення кар’єри – це не прощання, а лише фінал одного великого бою та початок іншого етапу життя за межами рингу. Боксер подякував своїм прихильникам за багаторічну підтримку та наголосив, що здобув головну перемогу – можливість піти непереможеним, зберігши здоров'я та величну спадщину.

Нагадаємо, що ESPN представив новий рейтинг найкращих боксерів світу, де перше місце посідає Усик, а третє - Теренс Кроуфорд.